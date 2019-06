"Ворона-горила переслідує вас": нова оптична ілюзія перелякала мережу

Користувачів мережі злякало відео, на якому відображена ворона, яка спирається на крила.

Ролик у Twitter опублікувала користувачці LIWJATAN. "Спасибі за шок сьогодні вранці. Це шкідливо для мого серця", – написала вона. У коментарях було відзначено, що ворона, яка стала на крила, нагадує м'язисту горилу.

Наразі запис набрав майже десять мільйонів переглядів, понад 100 тисяч ретвітів і 250. тис. лайків.

"Ворона-горила буде переслідувати вас уві сні і наяву", – жартують користувачі.

Пояснення незвичайному ролику знайшла орнітолог Кейлі Свіфт. За її словами, у такий спосіб птах приймає сонячні ванни.

This guy did not skip wing day! pic.twitter.com/90xEiNy3aS