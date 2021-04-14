В Запорожье дорогу отремонтировали "челюстями". Видео

Дарья Дурова Курьезы 01:45, 15.04.2021

В Хортицком районе Запорожья в яме на дороге обнаружили стоматологический материал – подписанные слепки челюстей.

Очевидец заснял необычный "ремонт" на видео и опубликовал в сеть, после чего яму залили асфальтом. Роликами в среду, 14 апреля, поделилось местное Instagram-сообщество "Это Запорожье" (its_zp) (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На дороге засняли большую яму, которая была почти полностью заполнена белыми "челюстями". Пользователей сети это рассмешило.

"Водители, чьи зубы остались в этих ямах", "Теперь в ямах колесо и прокусить могут", – пошутили они.

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Яма на дороге в Запорожье
Скриншот видео

Несколькими часами позже авторы Instagram-страницы опубликовали второе видео из этого же места. Слепки из ямы пропали, зато она была отремонтирована более привычным методом.

"Коммунальщики застыдились и заделали яму. Даже не знаем, как было лучше", – пошутили в сообществе.

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