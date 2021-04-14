У Запоріжжі дорогу відремонтували "щелепами". Відео

Дар'я Дурова Курйози 01:45, 15.04.2021

У Хортицькому районі Запоріжжя в ямі на дорозі виявили стоматологічний матеріал – підписані зліпки щелеп.

Очевидець зняв незвичний "ремонт" на відео й опублікував у мережу, після чого яму залили асфальтом. Роликами в середу, 14 квітня, поділилося місцева Instagram-спільнота "Це Запоріжжя" (its_zp) (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

На дорозі зазнімкували велику яму, яка була майже повністю заповнена білими "щелепами". Користувачів мережі це розсмішило.

"Водії, чиї зуби залишилися в цих ямах", "Тепер в ямах колесо і прокусити можуть", – пожартували вони.

Скриншот
Яма на дорозі в Запоріжжі
Скриншот відео

Кількома годинами пізніше автори Instagram-сторінки опублікували друге відео з цього ж місця. Зліпки з ями зникли, зате вона була відремонтована більш звичним методом.

"Комунальники засоромилися і заклали яму. Навіть не знаємо, як було краще", – пожартували в співтоваристві.

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