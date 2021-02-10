В США адвокат появился на судебное заседание в Zoom под фильтром кота. Курьезное видео

Адвокат из Техаса (США) Арвел Р. "Род" Понтон III попал в конфуз из-за активации кошачьего фильтра в профиле Zoom, когда пытался аргументировать свое дело.

Ситуация произошла в ходе онлайн-разбирательств в 394-м суде округов Брюстер, Калберсон, Хадспет, Джефф Дэвис и Пресидио под председательством судьи Роя Фергюсона. Последний и опубликовал смешной ролик в своем Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Господин Понтон, я считаю, что у вас включен фильтр в настройках видео", – подчеркнул на видео Фергюсон.

Когда он попытался помочь сбитому с толку и взволнованному адвокату, превратившемуся в кота, тот все же предложил продолжить рассмотрение дела.

Кадры из видео Twitter Judge Roy Ferguson

"Не знаю, как это удалить. У меня здесь моя помощница, она пытается это сделать, но я готов продолжать и так. Я здесь в прямом эфире. Я не кот", – оправдался Понтон.

Ролик заканчивается тем, что участники видеоконференции в Zoom вместе пытаются помочь адвокату удалить кошачий фильтр.

"Эти забавные моменты – побочный продукт приверженности юристов к тому, чтобы система правосудия продолжала функционировать в эти трудные времена. Все участники отнеслись к этому достойно, и отфильтрованный адвокат проявил невероятную грацию. Настоящий профессионализм во всем!" – отметил судья Фергюсон в Twitter.

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