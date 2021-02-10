У США адвокат з'явився на судове засідання в Zoom під фільтром кота. Курйозне відео

Адвокат із Техасу (США) Арвел Р. "Рід" Понтон III потрапив у конфуз через активацію котячого фільтра в профілі Zoom, коли намагався аргументувати свою справу.

Ситуація трапилася під час онлайн-розгляду в 394-му суді округів Брюстер, Калберсон, Хадспет, Джефф Девіс і Пресидіо під головуванням судді Роя Фергюсона. Останній і опублікував смішний ролик у своєму Twitter (щоб подивитися, доскрольте новина до кінця).

"Пане Понтоне, я вважаю, що у вас увімкнений фільтр у налаштуваннях відео", – підкреслив на відео Фергюсон.

Коли він спробував допомогти збитому з пантелику і схвильованому адвокату, який перетворився на кота, той все ж запропонував продовжити розгляд справи.

Кадри з відео Twitter Judge Roy Ferguson

"Не знаю, як це видалити. У мене тут моя помічниця, вона намагається це зробити, але я готовий продовжувати й так. Я тут у прямому ефірі. Я не кіт", – виправдався Понтон.

Ролик закінчується тим, що учасники відеоконференції в Zoom разом намагаються допомогти адвокату видалити котячий фільтр.

"Ці забавні моменти – побічний продукт прихильності юристів до того, щоб система правосуддя продовжувала функціонувати в ці важкі часи. Всі учасники поставилися до цього гідно, і відфільтрований адвокат проявив неймовірну грацію. Справжній професіоналізм у всьому!" – зазначив суддя Фергюсон в Twitter.

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