"В каждый дом – по стакану мочи!" В сети высмеяли "прорыв" медицины в России

В сети с юмором отреагировали на новость российского СМИ о том, что домохозяйка из Брянска использовала в качестве лекарства от депрессии собачью мочу.

Скриншот псевдонаучного заявление разместил на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полклвник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Вот это антидепрессанты лаптеногие открыли. Сейчас с девизом по Роисси: "В каждый дом – по стакану мочи!". Вот так прорыв в медицине", – иронизирует он.

Стакан "Пикабу"

В комментариях под постом украинцы также постебались над кустарными методами лечения в России и превратили новость пропагандистов в повод для шуток.

"Пусть еще бутер сделает из собачьего д*рьма для полноценного завтрака", "Дикие мокши", "Как она ее добыла? Стакан!!!", "Жесть", "Бояра уже не вставляет", "Скрепы", – смеются пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Челябинской области России сотрудница одной из больниц отругала пациентку за "неподобающее" поведение и протерла ей лицо тряпкой, вымоченной в испражнениях.

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