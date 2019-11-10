"У кожен дім – по склянці сечі!" У мережі висміяли "прорив" медицини в Росії

У мережі з гумором відреагували на новину російського ЗМІ про те, що домогосподарка з Брянська використовувала як ліки від депресії собачу сечу.
Скріншот псевдонаукової заяви розмістив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).
"Оце так антидепресанти лаптєногі відкрили. Наразі з девізом по Роіссі: "В кожен дім – по склянці сечі!". Оце так прорив у медицині", – іронізує він.
Склянка
"Пікабу"
У коментарях під постом українці також постібалися з кустарних методів лікування в Росії і перетворили новину пропагандистів на привід для жартів.
"Нехай ще бутер зробить із собачого л*йна для повноцінного сніданку", "Дикі мокші", "Як вона її добула? Склянку!!!", "Жесть", "Бояра вже не вставляє", "Скріпи", – сміються користувачі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, у Челябінській області Росії співробітниця однієї з лікарень вилаяла пацієнтку за "неналежну" поведінку й протерла їй обличчя ганчіркою, вимоченою в екскрементах.
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