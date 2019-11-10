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10 листопада • оновлено в 11:52
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"У кожен дім – по склянці сечі!" У мережі висміяли "прорив" медицини в Росії

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У мережі з гумором відреагували на новину російського ЗМІ про те, що домогосподарка з Брянська використовувала як ліки від депресії собачу сечу.

Скріншот псевдонаукової заяви розмістив на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Оце так антидепресанти лаптєногі відкрили. Наразі з девізом по Роіссі: "В кожен дім – по склянці сечі!". Оце так прорив у медицині", – іронізує він.

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Склянка

Склянка

"Пікабу"

У коментарях під постом українці також постібалися з кустарних методів лікування в Росії і перетворили новину пропагандистів на привід для жартів.

"Нехай ще бутер зробить із собачого л*йна для повноцінного сніданку", "Дикі мокші", "Як вона її добула? Склянку!!!", "Жесть", "Бояра вже не вставляє", "Скріпи", – сміються користувачі.

"У кожен дім – по склянці сечі!" У мережі висміяли "прорив" медицини в Росії

"У кожен дім – по склянці сечі!" У мережі висміяли "прорив" медицини в Росії

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Челябінській області Росії співробітниця однієї з лікарень вилаяла пацієнтку за "неналежну" поведінку й протерла їй обличчя ганчіркою, вимоченою в екскрементах.

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Особа
Анатолій Штефан
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Serov Oleg
Serov Oleg
"полковник" штирлиц совсем епанулся...выискивать в сети ролики сумасшедших и обсуждать их-это уровень этого долб.оёба...
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Mak Alex
Mak Alex
Захаров Дмитрий, рівень вашоі жуурна(шлюхи)-" распятий мальчик в трусах и припадочноя старуха с износилованой коровой.Так що краще дивись за собою.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Serov Oleg, Штырьлицу пора присвоить звание Хералиссимуса.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Зато вам супрун на сварку разрешила смотреть)
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