МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Курйози

У мережі знайшли ''клона'' Путіна: як він виглядає

24.2тЧитати матеріал російською

У мережі показали "двійника" президента Росії Володимира Путіна з Китаю.

Відповідним підбором схожих на знаменитостей людей займається розважальний портал 9gag, а фотографії публікує в Instagram-акаунті. Так, у мережі представили чоловіка, риси зовнішності якого схожі з російським лідером.

Як повідомляє "Lenta", "двійником" Путіна виявився 55-річний фермер Ло Юаньпін. Він проживає в глухому селі Лунцзюй, і ніяк не може знайти собі дружину. Чоловік не має багатств, зате через схожість із Путіним встиг трохи прославитися на місцевому телебаченні.

Новини
Ще один ''двійник''? У мережі помітили ''клонованого'' Путіна

Крім того, розважальний портал показав схожих за зовнішністю людей на: актора Леонардо Ді Капріо з Росії, Ніколаса Кейджа з Індії, Джорджа Клуні з Туреччини, Барака Обаму з Індонезії, азіатського Бреда Пітта.

У мережі знайшли ''клона'' Путіна: як він виглядає
У мережі знайшли ''клона'' Путіна: як він виглядає
У мережі знайшли ''клона'' Путіна: як він виглядає
У мережі знайшли ''клона'' Путіна: як він виглядає
У мережі знайшли ''клона'' Путіна: як він виглядає

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в мережі з'явилося відео з людиною, дуже схожою на президента США Дональда Трампа.

Читайте всі новини по темі "курйози" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
курйози
Особа
Володимир Путін
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
15
Смішно
4
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
стащук ольга
стащук ольга
Ага, китайця слід підкачати ботоксом -- і клон справжній!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги