У мережі знайшли ''клона'' Путіна: як він виглядає

У мережі показали "двійника" президента Росії Володимира Путіна з Китаю.

Відповідним підбором схожих на знаменитостей людей займається розважальний портал 9gag, а фотографії публікує в Instagram-акаунті. Так, у мережі представили чоловіка, риси зовнішності якого схожі з російським лідером.

Як повідомляє "Lenta", "двійником" Путіна виявився 55-річний фермер Ло Юаньпін. Він проживає в глухому селі Лунцзюй, і ніяк не може знайти собі дружину. Чоловік не має багатств, зате через схожість із Путіним встиг трохи прославитися на місцевому телебаченні.

Крім того, розважальний портал показав схожих за зовнішністю людей на: актора Леонардо Ді Капріо з Росії, Ніколаса Кейджа з Індії, Джорджа Клуні з Туреччини, Барака Обаму з Індонезії, азіатського Бреда Пітта.

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно в мережі з'явилося відео з людиною, дуже схожою на президента США Дональда Трампа.