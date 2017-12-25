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В России произошло несколько подземных толчков: в Украине выяснили неожиданную причину

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Несколько подземных толчков в России за сутки 24-25 декабря - это результат того, что Украина 25 декабря теперь празднует Рождество.

Об этом в своем Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

"Это их так от злости трясло, что Украина 25 декабря теперь празднует, как все приличные страны, - что аж РАН засекла нехилую такую магнитуду под 5 баллов", - отметил он.

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"А вообще, какие ещё знаки нужны, что наше - не их, а их - не наше, в том числе и Рождество?" - добавил Голобуцкий.

Как писал "Обозреватель", президент Петр Порошенко подписал закон, вносящий изменения в Кодекс законов о труде Украины относительно праздничных и нерабочих дней, который отменяет выходной день 2 мая и делает 25 декабря нерабочим днем в связи с празднованием Рождества Христова в западной традиции.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персона
Алексей Голобуцкий
Место
Россия
Объект
Рождество
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