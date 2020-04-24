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24 апреля • обновлено в 22:16
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В Ривне пенсионерка застряла на заборе закрытого кладбища

2.1т
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В Ривне 70-летняя пенсионерка пыталась пробраться на закрытое из-за карантина кладбище через забор, но застряла и кричала о помощи.

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Как пишет "Ривне вечернее", бабушку услышали охранники и помогли ей слезть с ограждения.

В Ривне пенсионерка застряла на заборе кладбища

В Ривне пенсионерка застряла на заборе кладбища

Коллаж

Пресс-секретарь мэра города Николай Прокопчук отметил, что из-за пандемии коронавируса и введенных карантинных мер местное кладбище "Новое" закрыто. Поэтому женщина попыталась перелезть забор.

"Женщина перелазила и застряла. Поскольку она начала кричать, то ее услышали охранники кладбища. Им пришлось снимать женщину.

Вообще ситуация напряженная. Люди перелезают через забор, ломают заборы и замки", – сказал пресс-секретарь.

Отмечается, что с пенсионеркой провели разъяснительную работу.

Добавим: по данным на утро 24 апреля в Ривненской области официально подтверждено 437 случаев нового коронавируса. Всего в Украине – 7 647.

Кричала о помощи: в Ривне пенсионерка застряла на заборе закрытого кладбища

СНБО

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Ривне
Теги
кладбище карантин курьез
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