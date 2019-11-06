В российском городе перед приездом Путина покрасили землю: фотофакт

В российском Омске перед приездом президента Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева на XVI Межрегиональный форум сотрудничества этих двух стран покрасили землю в зеленый цвет.

Фото выложили в группе "Аварийный Омск" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Такую акцию устроили возле долгостроя у хоккейной академии "Авангард".

"Аварийный Омск"

По данным местных СМИ, формально такой поступок объяснили новым способом посева травы. Но на морозе семена вряд ли пустят корни в следующем году, отмечают журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Мыски Кемеровской области (Россия) грязные горки из снега покрасили белой краской.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.