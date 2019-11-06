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6 ноября • обновлено в 08:53
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В российском городе перед приездом Путина покрасили землю: фотофакт

4.5т Читать материал на украинском

В российском Омске перед приездом президента Владимира Путина и главы Казахстана Касым-Жомарта Токаева на XVI Межрегиональный форум сотрудничества этих двух стран покрасили землю в зеленый цвет.

Фото выложили в группе "Аварийный Омск" в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте". Такую акцию устроили возле долгостроя у хоккейной академии "Авангард".

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В российском городе перед приездом Путина покрасили землю: фотофакт

"Аварийный Омск"

По данным местных СМИ, формально такой поступок объяснили новым способом посева травы. Но на морозе семена вряд ли пустят корни в следующем году, отмечают журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Мыски Кемеровской области (Россия) грязные горки из снега покрасили белой краской.

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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Но на морозе семена вряд ли пустят корни в следующем году, отмечают журналисты....". Хех... А как по мнению "журналистов" травы семенами размножаются? З.Ы. Возьмите таких журналистов себе.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
На Украине на газонах только цибулю садят, или все таки траву сеют.?
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Резниченко Сергей
Резниченко Сергей
с датой визита президента.
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Резниченко Сергей
Резниченко Сергей
Гусенцова Галина, сеют в Украине траву, но чисто семена, весной, без всякой покраски, и дата посева никак не связана с датой визита президента.
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Новость, достойная Обоза. Как всегда.
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