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6 листопада • оновлено в 08:53
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У російському місті перед приїздом Путіна пофарбували землю: фотофакт

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У російському Омську перед приїздом президента Володимира Путіна і глави Казахстану Касим-Жомарт Токаєва на XVI Міжрегіональний форум співробітництва цих двох країн пофарбували землю у зелений колір.

Фото виклали у групі "Аварійний Омськ" у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте". Таку акцію влаштували біля довгобуду біля хокейної академії "Авангард".

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У російському місті перед приїздом Путіна пофарбували землю: фотофакт

"Аварійний Омськ"

За даними місцевих ЗМІ, формально такий вчинок пояснили новим способом посіву трави. Але на морозі насіння навряд чи пустить коріння к наступному році, відзначають журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, к місті Миськів Кемеровської області (Росія) брудні гірки зі снігу пофарбували білою фарбою.

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Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
"Но на морозе семена вряд ли пустят корни в следующем году, отмечают журналисты....". Хех... А как по мнению "журналистов" травы семенами размножаются? З.Ы. Возьмите таких журналистов себе.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
На Украине на газонах только цибулю садят, или все таки траву сеют.?
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Резниченко Сергей
Резниченко Сергей
с датой визита президента.
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Резниченко Сергей
Резниченко Сергей
Гусенцова Галина, сеют в Украине траву, но чисто семена, весной, без всякой покраски, и дата посева никак не связана с датой визита президента.
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Ильичев Андрей
Ильичев Андрей
Новость, достойная Обоза. Как всегда.
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