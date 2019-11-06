У російському місті перед приїздом Путіна пофарбували землю: фотофакт

У російському Омську перед приїздом президента Володимира Путіна і глави Казахстану Касим-Жомарт Токаєва на XVI Міжрегіональний форум співробітництва цих двох країн пофарбували землю у зелений колір.

Фото виклали у групі "Аварійний Омськ" у забороненій в Україні соцмережі "ВКонтакте". Таку акцію влаштували біля довгобуду біля хокейної академії "Авангард".

"Аварійний Омськ"

За даними місцевих ЗМІ, формально такий вчинок пояснили новим способом посіву трави. Але на морозі насіння навряд чи пустить коріння к наступному році, відзначають журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, к місті Миськів Кемеровської області (Росія) брудні гірки зі снігу пофарбували білою фарбою.

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