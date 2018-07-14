В "ДНР" выступили артисты из России: в сети высмеяли странный концерт

В "ДНР" 14 июля состоялся концерт российских артистов Иракли, Жасмин и Арсения Бородина.

Мероприятие было организовало "председателем народного совета ДНР" Денисом Пушилиным ко Дню металлурга.

Как видно по опубликованным террористами кадрам, на концерт российских звезд собралось довольно немного людей, а к вечеру, когда на Донецк обрушился сильный ливень, зрителей стало еще меньше.

"Кстати, о дожде. В дырляндии пытались сделать праздник: Пушилин привез второсортных кацапских артистов Жасмин и Иракли. Вот такой "аншлаг" был. Бабушки с зонтиками", - посмеялся блогер "Залишенець Донецький" в Twitter.

Отметим, собравшиеся на концерте жители своим видом не выражали особого восторга и не подпевали российским звездам.

Кстати, о дожде. В дырляндии пытались сделать праздник: Пушилин привез второсортных кацапских артистов Жасмин и Иракли. Вот такой "аншлаг" был. Бабушки с зонтиками👍🏻 pic.twitter.com/QJBnVFmuLA — Залишенець Донецький (@relictDon) 14 липня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в "ДНР" произошло массовое отравление.