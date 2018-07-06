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"В*тка толпилась за халявой": в "ДНР" произошло массовое отравление

1.2тЧитать новость на украинском

Во время празднования Ивана Купала в "ДНР" произошло массовое отравление.

Как сообщил в Twitter известный украинский врач Александр Чернов, инцидент произошел в Макеевке. Отравилось порядка полсотни человек.

"Грешат на пирожки с мясом (за 5 рублей, что там за "мясо") и "полевую кухню" из "заплеванного бака". За халявой в антисанитарных условиях толпились десятки ватки", - написал он.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители "ДНР" откровенно пожаловались на "русский мир".

Персона
Александр Чернов
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДНРНовости Донбасса
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Ті кацапи навіть тарганів у своєму бощу з"їдять. Не кажучи вже про лайно з лопати. Аби задарма.
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