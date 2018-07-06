"В*тка толпилась за халявой": в "ДНР" произошло массовое отравление

Во время празднования Ивана Купала в "ДНР" произошло массовое отравление.

Как сообщил в Twitter известный украинский врач Александр Чернов, инцидент произошел в Макеевке. Отравилось порядка полсотни человек.

"Грешат на пирожки с мясом (за 5 рублей, что там за "мясо") и "полевую кухню" из "заплеванного бака". За халявой в антисанитарных условиях толпились десятки ватки", - написал он.

#ДНР #Макеевка. На 21:30 уже есть случаи отравления на "Купальских забавах".

Ожидают до полусотни за сутки.

Грешат на пирожки с мясом (за 5р. что там за "мясо") и "полевую кухню" из "заплеванного бака".

За халявой в антисанитарных условиях толпились десятки ватки. 🤮#ИванКупала pic.twitter.com/fPoIWz5STR — Александр Чернов (@Utilizator_) 6 липня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители "ДНР" откровенно пожаловались на "русский мир".