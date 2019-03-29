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У "ДНР" зганьбилися через ракети Путіна: опубліковані фото

1.3тЧитати матеріал російською

В окупованому Донецьку місцева окупаційна влада зганьбилася, переплутавши озброєння російського виробництва з українським.

Так, підконтрольні бойовикам ЗМІ показали в мережі фото з виставки про "агресію ЗСУ", яку влаштували в Донецькому краєзнавчому музеї. Користувачі одразу помітили прокол.

Зокрема, організатори виставили на огляд частину ракети ЗРК "Тор" (російське озброєння).

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ЗРК "Тор"

ЗРК "Тор"

"Ця виставка присвячена жорстокості та агресії України проти жителів Донбасу. П'ять років ми перебуваємо в стані війни, руйнуються будівлі, музеї, заводи, будинки, йдуть із життя люди. На жаль, наша багатостраждальна донецька земля терпить українську агресію. Ця виставка присвячена тим жахливим діям, які відбуваються проти нас", – стверджує так званий "міністр культури ДНР" Михайло Жовтяк.

Насправді ж, на ній представлені російські експонати.

ЗРК "Тор"

ЗРК "Тор"

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії похвалилися новими снайперськими гвинтівками T-5000 "Точність", які надійшли на озброєння Росгвардії.

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Теми
Новини Донецька і Донецької областіОперація Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
во бля дебилы кокошные,руцкие нелюди ни когда не отличались умом и собразительностью
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