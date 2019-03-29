У "ДНР" зганьбилися через ракети Путіна: опубліковані фото

В окупованому Донецьку місцева окупаційна влада зганьбилася, переплутавши озброєння російського виробництва з українським.

Так, підконтрольні бойовикам ЗМІ показали в мережі фото з виставки про "агресію ЗСУ", яку влаштували в Донецькому краєзнавчому музеї. Користувачі одразу помітили прокол.

Зокрема, організатори виставили на огляд частину ракети ЗРК "Тор" (російське озброєння).

ЗРК "Тор"

"Ця виставка присвячена жорстокості та агресії України проти жителів Донбасу. П'ять років ми перебуваємо в стані війни, руйнуються будівлі, музеї, заводи, будинки, йдуть із життя люди. На жаль, наша багатостраждальна донецька земля терпить українську агресію. Ця виставка присвячена тим жахливим діям, які відбуваються проти нас", – стверджує так званий "міністр культури ДНР" Михайло Жовтяк.

Насправді ж, на ній представлені російські експонати.

ЗРК "Тор"

Організатори виставки "агресії ВСУ", звичайно, просто красені. Не забули викласти на загальний огляд головну частину ракети ЗРК "Тор". Російської, звичайно # гуманітарка https://t.co/jinXMhdom3 pic.twitter.com/iOWE1aTARa - Necro Mancer (@ 666_mancer) 28 березня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії похвалилися новими снайперськими гвинтівками T-5000 "Точність", які надійшли на озброєння Росгвардії.

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