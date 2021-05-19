В "ДНР" издали монографию об Атлантиде в донецких степях. Видео

Так называемый "ректор" Донецкого национального университета Александр Аноприенко заявил, что переиздал свою монографию о якобы принадлежности Донецкой области к мифической цивилизации Атлантиды. Псевдоученый считает, что она простиралась именно на все степи на востоке Украины.

Видео с нелепым заявлением "ректора" поделился на своей странице в Facebook журналист, член украинской делегацит в ТКГ Денис Казанский. Он отметил, что после подобных "открытий" любые насмешки пропагандистов ОРДЛО над историей Украины вообще выглядят странно.

"ДНРовский "ректор" Донецкого национального университета Александр Аноприенко нашел Атлантиду в донецких степях. Нет, это не шутка. Он действительно издал такую монографию. А СМИ "ДНР" с гордостью об этом сообщают, хотят тут пора санитаров вызывать. И эти люди еще смеются над "древними украми", – сиронизировал Казанский.

В курьезном ролике пособник оккупантов Аноприенко хвастается юбилейным переизданием своей монографии под названием "Атлантида. Индоевропейская цивилизация". Он называет книгу "попыткой поставить легенду об Атлантиде на исторические рельсы".

"Главная идея заключается в том, что эти легенды об Атлантиде, о великом потопе – их все можно увязать с так называемым Циркумпонтийскими регионом. То есть, около Черного моря, которое раньше называли Понтом. Одним из ключевых регионов этой местности как раз являются приазовские, причерноморские степи. По большому счету донецкие степи. В этом издании юбилейном появилась еще одна глава в конце, где рассматриваются некоторые артефакты на территории Донецкой области. Это и Саур-могила наша знаменитая, и Каменные Могилы", – высказался псевдоученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото пропагандистских учебников истории, по которым учат детей в террористической "ДНР". В них события, связанные с российской оккупацией, подаются в извращенном свете.