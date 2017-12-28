В Австралии поймали "рыбожабу" с тремя ногами: жуткие фото

Жительница Австралии Мишель Гэрсайд поймала рыбу с тремя "ногами".

Фотографии необычного существа она опубликовала в местном сообществе в Facebook, передает DailyMail.

Она отметила, что отпустила животное обратно в воду сразу после того, как сделала снимок.

По словам Гэрсайд, длина рыбы составляла около 30 сантиметров. На кадрах видно, что выловленное существо обладает черным окрасом и помимо плавников имеет три отростка, напоминающее "ноги".

В комментариях подписчики девушки предположили, что она поймала "рыбожабу" или представителя одной из разновидностей бородавчатой рыбы-клоуна.

Напомним, ранее российский моряк поразил соцсети фотографиями пойманных им жутких рыб.