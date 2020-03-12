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12 марта • обновлено в 21:52
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Украинцы в фотожабах высмеяли падение Сивохо

7.2т
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Пользователи сети высмеяли стычку советника секретаря СНБО Сергея Сивохо с представителями "Азова" и "Нацкорпуса".

В четверг, 12 марта, планировалась презентация Национальной платформы единства и примирения, однако мероприятие было сорвано после того, как Сивохо обвинили в предательстве Украины.

Недовольство вызвало недавнее заявление советника СНБО о "внутреннем конфликте" в Украине и отказ прямо признать Россию виновной в боевых действиях.

Когда Сивохо покинул зал, представители "Нацкорпуса" пошли за ним. В холле его толкнули и тот упал. Этот инцидент стал поводом для насмешек многих пользователей сети, которые начали активно публиковать фотожабы на эту тему.

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Сергей Сивохо
Место
Украина
Тег
СНБО
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3
Комментарии
7
48
Смешно
20
Интересно
9
Печально
6
Трэш
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Украинский юмор... Д.Б.
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1
6
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Podyu Roman, А тебя кто позвал?
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1
0
Podyu Roman
Podyu Roman
Poroshenko Petro, обтекай молча. Тебя сюда никто не звал.
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4
1

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