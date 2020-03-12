Пользователи сети высмеяли стычку советника секретаря СНБО Сергея Сивохо с представителями "Азова" и "Нацкорпуса".
В четверг, 12 марта, планировалась презентация Национальной платформы единства и примирения, однако мероприятие было сорвано после того, как Сивохо обвинили в предательстве Украины.
Недовольство вызвало недавнее заявление советника СНБО о "внутреннем конфликте" в Украине и отказ прямо признать Россию виновной в боевых действиях.
Когда Сивохо покинул зал, представители "Нацкорпуса" пошли за ним. В холле его толкнули и тот упал. Этот инцидент стал поводом для насмешек многих пользователей сети, которые начали активно публиковать фотожабы на эту тему.
Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе
Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе
Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе
Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе
Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе
Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе
Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе
Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе
#сивохо - #внутренний #конфликт...https://t.co/YlH1uxdWBz#карикатура від #Petrenko pic.twitter.com/ZClJQVBtQP— #Petrenko Andryi (@PetrenkoAndryi) March 12, 2020
Жесть )) Ізвінітє pic.twitter.com/xCixskgBIs— Сергей Наумович (@sergonaumovich) March 12, 2020
Бої без правил — заробіток святих,— Простий роботяга🛠 (@panibratchik) March 12, 2020
коли суддя щось кричить і натовп затих.
І молоді апостоли б’ються
проти місцевих,
себто проти чужих. pic.twitter.com/CRFWbaKt8W
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 марта Сивохо представил Национальную платформу примирения и единства. В ходе выступления он заявил, что за шесть лет вооруженного конфликта на нем кто-то обогащается, а кто-то умирает и хоронит родных людей. Итак, подчеркнул советник секретаря СНБО, Украине нужен мир;
Офицер запаса, волонтер, журналист и блогер Мирослав Гай заявил, что, организовывая презентацию Национальной платформы примирения и единства в период объявленного в стране карантина, Сивохо подвергает опасности заражения коронавирусом Covid-19 ее участников;
Напомним, 11 марта Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. По его словам, из-за этого нашу страну не примут в НАТО.
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