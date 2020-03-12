Пользователи сети высмеяли стычку советника секретаря СНБО Сергея Сивохо с представителями "Азова" и "Нацкорпуса".

В четверг, 12 марта, планировалась презентация Национальной платформы единства и примирения, однако мероприятие было сорвано после того, как Сивохо обвинили в предательстве Украины.

Недовольство вызвало недавнее заявление советника СНБО о "внутреннем конфликте" в Украине и отказ прямо признать Россию виновной в боевых действиях.

Когда Сивохо покинул зал, представители "Нацкорпуса" пошли за ним. В холле его толкнули и тот упал. Этот инцидент стал поводом для насмешек многих пользователей сети, которые начали активно публиковать фотожабы на эту тему.

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Инцидент с Сивохо высмеяли после скандальных слов о Донбассе

Бої без правил — заробіток святих,

коли суддя щось кричить і натовп затих.

І молоді апостоли б’ються

проти місцевих,

себто проти чужих. pic.twitter.com/CRFWbaKt8W — Простий роботяга🛠 (@panibratchik) March 12, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 марта Сивохо представил Национальную платформу примирения и единства. В ходе выступления он заявил, что за шесть лет вооруженного конфликта на нем кто-то обогащается, а кто-то умирает и хоронит родных людей. Итак, подчеркнул советник секретаря СНБО, Украине нужен мир;

Офицер запаса, волонтер, журналист и блогер Мирослав Гай заявил, что, организовывая презентацию Национальной платформы примирения и единства в период объявленного в стране карантина, Сивохо подвергает опасности заражения коронавирусом Covid-19 ее участников;

Напомним, 11 марта Сивохо назвал войну, развязанную Россией на Донбассе, внутренним конфликтом Украины. По его словам, из-за этого нашу страну не примут в НАТО.

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