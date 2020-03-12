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12 березня • оновлено в 21:52
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Українці в фотожабах висміяли падіння Сивоха

7.2т
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Користувачі мережі висміяли сутичку радника секретаря РНБО Сергія Сивоха з представниками "Азова" і "Нацкорпуса".

У четвер, 12 березня, планувалася презентація Національної платформи єдності і примирення, проте захід було зірвано після того, як Сивоха звинуватили в зраді України.

Невдоволення викликало недавню заяву радника РНБО про "внутрішній конфлікт" в Україні і відмову прямо визнати Росію винною в бойових діях.

Коли Сивохо покинув зал, представники "Нацкорпусу" пішли за ним. У холі його штовхнули і той упав. Цей інцидент став приводом для глузувань багатьох користувачів мережі, які почали активно публікувати фотожаби на цю тему.

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Сергій Сивохо
Місце
Україна
Тег
РНБО
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Украинский юмор... Д.Б.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Podyu Roman, А тебя кто позвал?
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1
0
Podyu Roman
Podyu Roman
Poroshenko Petro, обтекай молча. Тебя сюда никто не звал.
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