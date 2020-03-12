Користувачі мережі висміяли сутичку радника секретаря РНБО Сергія Сивоха з представниками "Азова" і "Нацкорпуса".

У четвер, 12 березня, планувалася презентація Національної платформи єдності і примирення, проте захід було зірвано після того, як Сивоха звинуватили в зраді України.

Невдоволення викликало недавню заяву радника РНБО про "внутрішній конфлікт" в Україні і відмову прямо визнати Росію винною в бойових діях.

Коли Сивохо покинув зал, представники "Нацкорпусу" пішли за ним. У холі його штовхнули і той упав. Цей інцидент став приводом для глузувань багатьох користувачів мережі, які почали активно публікувати фотожаби на цю тему.

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Інцидент із Сивохом висміяли після скандальних слів про Донбас

Бої без правил - заробіток святих,

коли суддя Щось кричить и Натовп затих.

І молоді апостоли б'ються

проти місцевіх,

себто проти чужих. pic.twitter.com/CRFWbaKt8W - Простий роботяга🛠 (@panibratchik) March 12, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

12 березня Сивохо представив Національну платформу примирення і єдності. Під час виступу він заявив, що за шість років збройного конфлікту на ньому хтось збагачується, а хтось помирає і хоронить рідних людей. Отже, наголосив радник секретаря РНБО, Україні потрібен мир.

Офіцер запасу, волонтер, журналіст і блогер Мирослав Гай заявив, що, організовуючи презентацію Національної платформи примирення і єдності в період оголошеного в країні карантину, Сивохо наражає на небезпеку зараження коронавірусом Covid-19 її учасників.

Нагадаємо, 11 березня Сивохо назвав війну, розв'язану Росією на Донбасі, внутрішнім конфліктом України. За його словами, через це нашу країну не приймуть в НАТО.

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