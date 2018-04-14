Удар по Сирии: в сети высмеяли истинную "надежность" российских ПВО

Атака Сирии со стороны США, Великобритании и Франция показала, насколько ненадежной является защита российских систем ПВО, которыми РФ хвасталась раньше.
Соответствующую карикатуру опубликовал художник Андрей Петренко на странице проекта kE? в Twitter.
На рисунке – забор под российским флагом, под которым спит военный РФ.
Кроме того, на заборе можно разглядеть надписи "Рогозин – на орбите", "Ракетам НАТО - проход строго воспрещен".
"Российское #ПВО оказалось - безответственное..." - подписали рисунок.
Российское #ПВО оказалось - безответственное...https://t.co/dz0SQ6ytov pic.twitter.com/dQMvlSe0iI— kE? (@kequestion) 14 апреля 2018 г.
Как сообщал "Обозреватель", в сети подняли на смех Россию после удара США.
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