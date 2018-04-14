Удар по Сирии: в сети высмеяли истинную "надежность" российских ПВО

Атака Сирии со стороны США, Великобритании и Франция показала, насколько ненадежной является защита российских систем ПВО, которыми РФ хвасталась раньше.

Соответствующую карикатуру опубликовал художник Андрей Петренко на странице проекта kE? в Twitter.

На рисунке – забор под российским флагом, под которым спит военный РФ.

Кроме того, на заборе можно разглядеть надписи "Рогозин – на орбите", "Ракетам НАТО - проход строго воспрещен".

"Российское #ПВО оказалось - безответственное..." - подписали рисунок.

Как сообщал "Обозреватель", в сети подняли на смех Россию после удара США.