Главная
УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Удар по Сирии: в сети высмеяли истинную "надежность" российских ПВО

1.2тЧитать новость на украинском

Атака Сирии со стороны США, Великобритании и Франция показала, насколько ненадежной является защита российских систем ПВО, которыми РФ хвасталась раньше.

Соответствующую карикатуру опубликовал художник Андрей Петренко на странице проекта kE? в Twitter.

На рисунке – забор под российским флагом, под которым спит военный РФ.

Новости
Все ракеты попали в цель: Пентагон разгромил фейки о Сирии

Кроме того, на заборе можно разглядеть надписи "Рогозин – на орбите", "Ракетам НАТО - проход строго воспрещен".

"Российское #ПВО оказалось - безответственное..." - подписали рисунок.

Новости
"Миссия выполнена!" Трамп оценил удар по Сирии

Как сообщал "Обозреватель", в сети подняли на смех Россию после удара США.

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.

Тема
Конфликт в Сирии
Поделиться в Facebook

Наши блоги