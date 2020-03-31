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31 марта • обновлено в 09:11
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Трамп выдал шутку о своей знаменитой прическе. Видео

1.1т
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Президент США Дональд Трамп пошутил о своей прическе, обращаясь к нации в связи с пандемией коронавируса.

Курьез произошел на брифинге в понедельник, 30 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Трамп начал зачитывать речь, но из-за сильного ветра волосы главы государства постоянно мешали ему говорить. Президент пригладил прическу и решил пошутить.

Трамп выдал шутку о своей знаменитой прическе

Трамп выдал шутку о своей знаменитой прическе

sntch.com

"У меня волосы развеваются. И это мои. Единственная вещь, которой ты не можешь избежать", – выдал он. Трамп пошутил, что волосы ему неподконтрольны.

Отметим, прическа американского президента неоднократно становилась объектом шуток. Трамп несколько раз попадал в курьезные ситуации из-за своей шевелюры, развевающейся на ветру. При этом президент США не стесняется шутить о волосах и подчеркивает, что не носит парик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп во время визита в Западную Вирджинию попал под сильный ветер, который растрепал ему волосы. В сети пошутили, что "волосы хотели сбежать".

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Дональд Трамп
Место
США
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