Трамп выдал шутку о своей знаменитой прическе. Видео

Президент США Дональд Трамп пошутил о своей прическе, обращаясь к нации в связи с пандемией коронавируса.

Курьез произошел на брифинге в понедельник, 30 марта (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Трамп начал зачитывать речь, но из-за сильного ветра волосы главы государства постоянно мешали ему говорить. Президент пригладил прическу и решил пошутить.

"У меня волосы развеваются. И это мои. Единственная вещь, которой ты не можешь избежать", – выдал он. Трамп пошутил, что волосы ему неподконтрольны.

Отметим, прическа американского президента неоднократно становилась объектом шуток. Трамп несколько раз попадал в курьезные ситуации из-за своей шевелюры, развевающейся на ветру. При этом президент США не стесняется шутить о волосах и подчеркивает, что не носит парик.

PRESIDENT TRUMP: “My hair is blowing around. And it’s mine. The one thing you cannot get away with. If it’s not yours, you gotta problem if you’re president." pic.twitter.com/k6w3gWyiJw