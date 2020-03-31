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31 березня • оновлено в 09:12
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Трамп видав жарт про свою знамениту зачіску. Відео

1.2т
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Президент США Дональд Трамп пожартував про свою зачіску, звертаючись до нації в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Курйоз трапився на брифінгу в понеділок, 30 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Трамп почав зачитувати промову, але через сильний вітер волосся глави держави постійно заважало йому говорити. Президент пригладив зачіску і вирішив пожартувати.

Трамп видав жарт про свою знамениту зачіску

Трамп видав жарт про свою знамениту зачіску

sntch.com

"У мене волосся розвівається. І це моє. Єдина річ, якої ти не можеш уникнути", – видав він. Трамп пожартував, що волосся йому непідконтрольне.

Відзначимо, зачіска американського президента неодноразово ставала об'єктом жартів. Трамп кілька разів потрапляв у курйозні ситуації через свою шевелюру, що розвівається на вітрі. При цьому президент США не соромиться жартувати про волосся і підкреслює, що не носить перуку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп під час візиту в Західну Вірджинію потрапив під сильний вітер, який розтріпав йому волосся. У мережі пожартували, що "волосся хотіло втекти".

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Автор
Ірина Кулініч
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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