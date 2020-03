Трамп видав жарт про свою знамениту зачіску. Відео

Президент США Дональд Трамп пожартував про свою зачіску, звертаючись до нації в зв'язку з пандемією коронавірусу.

Курйоз трапився на брифінгу в понеділок, 30 березня (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Трамп почав зачитувати промову, але через сильний вітер волосся глави держави постійно заважало йому говорити. Президент пригладив зачіску і вирішив пожартувати.

"У мене волосся розвівається. І це моє. Єдина річ, якої ти не можеш уникнути", – видав він. Трамп пожартував, що волосся йому непідконтрольне.

Відзначимо, зачіска американського президента неодноразово ставала об'єктом жартів. Трамп кілька разів потрапляв у курйозні ситуації через свою шевелюру, що розвівається на вітрі. При цьому президент США не соромиться жартувати про волосся і підкреслює, що не носить перуку.

PRESIDENT TRUMP: "My hair is blowing around. And it's mine. The one thing you can not get away with. If it's not yours, you gotta problem if you're president. " Pic.twitter.com/k6w3gWyiJw