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Трамп публично оконфузился на важной встрече: в сети ажиотаж

7.7тЧитать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп поставил свою супругу Меланию в неловкое положение во время встречи с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и его супругой Моникой.

В объективы камер попало замешательство первых леди двух стран из-за поведения их супругов (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Встреча состоялась на пороге Белого дома, где Мелания с мужем ожидала чету из Чехии. Первая леди США уже была готова встать для общей официальной фотографии и развернулась к объективам, когда Трамп взял чешского премьера за плечо и двинулся в резиданцию.

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Трамп публично оконфузился на важной встрече: в сети ажиотаж

Мелании осталось только развести руками, виновато глядя на Монику Бабиш. Первые леди под смешок журналистов последовали за мужьями в здание.

Трамп публично оконфузился на важной встрече: в сети ажиотаж

В сети бурно отреагировали. Некоторые пошутили, что мама и папа Трампа не научили хорошим манерам.

"Может быть, это было не намеренно. Всегда нужно делать жест, чтобы дамы пошли первыми или, по крайней мере, позволили вашим гостям войти сначала, а затем пошли с женой позади другой пары. Мама или папа должны были научить тебя лучше", "Довольно забавно, они отшутились", – написали пользователи.

Трамп публично оконфузился на важной встрече: в сети ажиотаж
Трамп публично оконфузился на важной встрече: в сети ажиотаж

Как сообщал OBOZREVATEL, Трамп часто попадает в курьезные ситуации. Ранее он оговорился перед камерами, назвав главу компании Apple Тима Кука Тимом Эпплом.

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Персоны
Дональд ТрампМелания Трамп (Melania Trump)Андрей Бабиш
Место
США
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Его невоспитанность поражала с самого начала. Ведь вырос в семье миллиардера. Повидимому, не всякого можно научить. Не великой, а смешной Трамп делает иногда Америку.
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Чоловік Адекватний
Чоловік Адекватний
Протокол встреч глав государств скорей всего предполагает фотографирование при встрече и входе на место переговоров, но забыть о присутствии своих жён? Это может говорить лишь о личностных амбициозных "тараканах" в голове Трампа и Андрия.
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