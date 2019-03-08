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Трамп публічно осоромився на важливій зустрічі: в мережі ажіотаж

7.7тЧитати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп поставив свою дружину Меланію в незручне становище під час зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем і його дружиною Монікою.

В об'єктиви камер потрапило замішання перших леді двох країн через поведінку їхніх чоловіків (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зустріч відбулася на порозі Білого дому, де Меланія з чоловіком очікувала подружжя з Чехії. Перша леді США вже була готова встати для загальної офіційної фотографії та розгорнулася до об'єктивів, коли Трамп взяв чеського прем'єра за плече і рушив до резіданції.

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Трамп публічно осоромився на важливій зустрічі: в мережі ажіотаж

Меланії залишилося тільки розвести руками, винувато дивлячись на Моніку Бабіш. Перші леді під смішок журналістів пішли за чоловіками в будівлю.

Трамп публічно осоромився на важливій зустрічі: в мережі ажіотаж

У мережі бурхливо відреагували. Деякі пожартували, що мама і тато Трампа не навчили його гарним манерам.

"Може бути, це було не навмисно. Завжди потрібно робити жест, щоб дами пішли першими або дозволити гостям увійти спочатку, а потім йти з дружиною позаду іншої пари. Мама або тато повинні були навчити тебе", "Досить кумедно, вони відбулися жартами", – написали користувачі.

Трамп публічно осоромився на важливій зустрічі: в мережі ажіотаж
Трамп публічно осоромився на важливій зустрічі: в мережі ажіотаж

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп часто потрапляє в курйозні ситуації. Раніше він обмовився перед камерами, назвавши главу компанії Apple Тіма Кука Тімом Еппл.

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Дональд ТрампМеланія Трамп (Melania Trump)Андрей Бабіш
Місце
США
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Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Его невоспитанность поражала с самого начала. Ведь вырос в семье миллиардера. Повидимому, не всякого можно научить. Не великой, а смешной Трамп делает иногда Америку.
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Чоловік Адекватний
Чоловік Адекватний
Протокол встреч глав государств скорей всего предполагает фотографирование при встрече и входе на место переговоров, но забыть о присутствии своих жён? Это может говорить лишь о личностных амбициозных "тараканах" в голове Трампа и Андрия.
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