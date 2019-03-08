Трамп публічно осоромився на важливій зустрічі: в мережі ажіотаж

Президент США Дональд Трамп поставив свою дружину Меланію в незручне становище під час зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андрієм Бабішем і його дружиною Монікою.

В об'єктиви камер потрапило замішання перших леді двох країн через поведінку їхніх чоловіків (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Зустріч відбулася на порозі Білого дому, де Меланія з чоловіком очікувала подружжя з Чехії. Перша леді США вже була готова встати для загальної офіційної фотографії та розгорнулася до об'єктивів, коли Трамп взяв чеського прем'єра за плече і рушив до резіданції.

Меланії залишилося тільки розвести руками, винувато дивлячись на Моніку Бабіш. Перші леді під смішок журналістів пішли за чоловіками в будівлю.

У мережі бурхливо відреагували. Деякі пожартували, що мама і тато Трампа не навчили його гарним манерам.

"Може бути, це було не навмисно. Завжди потрібно робити жест, щоб дами пішли першими або дозволити гостям увійти спочатку, а потім йти з дружиною позаду іншої пари. Мама або тато повинні були навчити тебе", "Досить кумедно, вони відбулися жартами", – написали користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Трамп часто потрапляє в курйозні ситуації. Раніше він обмовився перед камерами, назвавши главу компанії Apple Тіма Кука Тімом Еппл.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram