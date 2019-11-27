Главная Новости
29 ноября • обновлено в 11:42
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Курьезы

Трамп поиграл "мышцами" в боксерском ринге: в сети ажиотаж. Фото

3.7т
Читать материал на украинском

Президент США Дональд Трамп озадачил пользователей, опубликовав снимок в боксерском ринге.

На странице Трампа в Twitter появилось тело знаменитого героя фильмов про Рокки Бальбоа, к которому в фоторедакторе "пришили" голову американского лидера.

Что именно хотел таким образом сказать Трамп – неизвестно. Он оставил фото без подписи. В сети шутят, что таким образом он хотел "напугать" своих оппонентов на выборах президента в 2020 году.

Новости
"Президент Моцарелла": сеть рассмешил конфуз с Трампом
Дональд Трамп в роли Рокки Бальбоа

Дональд Трамп в роли Рокки Бальбоа

Как писал OBOZREVATEL, ранее Трамп угодил в конфуз, появившись на публике с куском туалетной бумаги на ботинке.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Персона
Дональд Трамп
Место
США
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
11
12
Смешно
1
Интересно
0
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Наш тоже может,бубочкой по пианино.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги