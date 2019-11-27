Трамп поиграл "мышцами" в боксерском ринге: в сети ажиотаж. Фото

Президент США Дональд Трамп озадачил пользователей, опубликовав снимок в боксерском ринге.
На странице Трампа в Twitter появилось тело знаменитого героя фильмов про Рокки Бальбоа, к которому в фоторедакторе "пришили" голову американского лидера.
Что именно хотел таким образом сказать Трамп – неизвестно. Он оставил фото без подписи. В сети шутят, что таким образом он хотел "напугать" своих оппонентов на выборах президента в 2020 году.
Дональд Трамп в роли Рокки Бальбоа
Как писал OBOZREVATEL, ранее Трамп угодил в конфуз, появившись на публике с куском туалетной бумаги на ботинке.
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