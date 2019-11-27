Трамп пограв "м'язами" в боксерському рингу: в мережі ажіотаж. Фото

Президент США Дональд Трамп спантеличив користувачів, опублікувавши знімок в боксерському рингу.

На сторінці Трампа в Twitter з'явилося тіло знаменитого героя фільмів про Роккі Бальбоа, до якого в фоторедакторі "пришили" голову американського лідера.

Що саме хотів таким чином сказати Трамп – невідомо. Він залишив фото без підпису. У мережі жартують, що таким чином він хотів "налякати" своїх опонентів на виборах президента в 2020 році.

Дональд Трамп в ролі Роккі Бальбоа

Як писав OBOZREVATEL, раніше Трамп потрапив у конфуз, з'явившись на публіці зі шматком туалетного паперу на черевику.

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