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29 листопада • оновлено в 11:43
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Трамп пограв "м'язами" в боксерському рингу: в мережі ажіотаж. Фото

3.7т
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Президент США Дональд Трамп спантеличив користувачів, опублікувавши знімок в боксерському рингу.

На сторінці Трампа в Twitter з'явилося тіло знаменитого героя фільмів про Роккі Бальбоа, до якого в фоторедакторі "пришили" голову американського лідера.

Що саме хотів таким чином сказати Трамп – невідомо. Він залишив фото без підпису. У мережі жартують, що таким чином він хотів "налякати" своїх опонентів на виборах президента в 2020 році.

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Дональд Трамп в ролі Роккі Бальбоа

Як писав OBOZREVATEL, раніше Трамп потрапив у конфуз, з'явившись на публіці зі шматком туалетного паперу на черевику.

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Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Наш тоже может,бубочкой по пианино.
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