Снова "вляпался": Трамп публично повторил старый конфуз. Фотофакт

Президент США Дональд Трамп снова угодил в конфуз, появившись на публике с куском туалетной бумаги на ботинке.

Подтверждающие фото опубликовало издание Daily Mail (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что забавная ситуация произошла, когда американский лидер со своей супругой выступил с речью в Экономическом клубе Нью-Йорка, а затем приехал к вертолетной площадке на Манхэттене.

"Нужен спецагент, который будет следить, чтобы президент США не во что больше не вляпался", "Наверное, перенервничал из-за слушаний в Конгрессе", – посмеялись в сети.

He got toilet paper on the shoe again. Must got "the runs" and be nervous about the Impeachment Hearings.https://t.co/JQbnjy4gPi