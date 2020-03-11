Террористы "Л/ДНР" оконфузились фейком об СБУ и коронавирусе

Террористы "Л/ДНР" отличились очередным нелепым фейком об Украине. Они заявили, что СБУ якобы собирается провести спецоперацию по инфицированию коронавирусом во временно оккупированных Донецке и Луганске.

Цель такой акции, по мнению пропагандистов оккупантов, – полностью перекрыть границы ОРДЛО и заморозить выплату пенсий тем, кто ездит за ней на мирную территорию Украины. Скриншот лживого сообщения рупоров террористического режима опубликовал на своей странице в Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Какая подлая СБУ. Ездит с "больными" коронавирусом по Донецку и Луганску и инфицирует население. Корми вату д*рьмом", – отреагировал он на информационный вброс оккупантов.

Фейк "Л/ДНР" о спецоперации СБУ с коронавирусом Facebook Анатолия Штефана

В комментариях под постом украинцы высмеяли бурную фантазию боевиков "Л/ДНР" в забавных шутках.

"А что?! Идея! Сейчас пойду искать больных разными болячками (диареей в особенности), буду на их блокпосты засылать! Пусть "защитнички" немного проср*тся от такой подлянки!", "Эти падлы таки раскусили наш план "А", но у нас есть еще план "Б"!", "Такую операцию обломали, эх", – иронизируют пользователи.

Фейк террористов "Л/ДНР" о коронавирусе

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в "ДНР" выдали фейк о том, что на подконтрольной Украине части Донбасса медики из Германии якобы проводят эксперимент и собирают "образцы клещей, свиных сывороток и делают пробы почв".

Вирусологи, согласно выдумке террористов, задумали заразить животноводческие фермы в Украине, чтобы увеличить импорт мяса из Европы.

Напомним, с 7 марта Украина ввела временные ограничения на пропуск людей из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей из-за распространения респираторных заболеваний, возбудителем которых может быть коронавирус COVID-2019.

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