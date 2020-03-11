Терористи "Л/ДНР" зганьбилися фейком про СБУ і коронавірус

Терористи "Л/ДНР" відзначилися черговим безглуздим фейком про Україну. Вони заявили, що СБУ нібито збирається провести спецоперацію з інфікування коронавірусом у тимчасово окупованих Донецьку і Луганську.

Мета такої акції, на думку пропагандистів окупантів, – повністю перекрити кордони ОРДЛО і заморозити виплату пенсій тим, хто їздить за нею на мирну територію України. Скріншот брехливого повідомлення рупорів терористичного режиму опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Яка підступна СБУ. Їздить з "хворими" на коронавірус по Донецьку і Луганську й інфікує населення. Годуй вату л*йном", – відреагував він на інформаційне вкидання окупантів.

Фейк "Л/ДНР" про спецоперацію СБУ з коронавірусом Facebook Анатолія Штефана

У коментарях під постом українці висміяли бурхливу фантазію бойовиків "Л/ДНР" у дотепних жартах.

"А що?! Ідея! Зараз піду шукати хворих на різні болячки (діарею особливо), буду на їх блокпости засилати! Нехай "захиснички" трохи проср*ться від такої падлянки!", "Ці падли таки розкусили наш план "А", але у нас є ще план "Б"!", "Таку операцію обламали, ех", – іронізують користувачі.

Фейк терористів "Л/ДНР" про коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше у "ДНР" видали фейк про те, що на підконтрольній Україні частині Донбасу медики з Німеччини нібито проводять експеримент і збирають "зразки кліщів, свинячих сироваток і роблять проби грунтів".

Вірусологи, згідно з вигадкою терористів, задумали заразити тваринницькі ферми в Україні, щоб збільшити імпорт м'яса з Європи.

Нагадаємо, із 7 березня Україна ввела тимчасові обмеження на пропуск людей з окупованих районів Донецької та Луганської областей через поширення респіраторних захворювань, збудником яких може бути коронавірус COVID-2019.

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