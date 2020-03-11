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11 березня • оновлено в 06:30
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Терористи "Л/ДНР" зганьбилися фейком про СБУ і коронавірус

2.2т
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Терористи "Л/ДНР" відзначилися черговим безглуздим фейком про Україну. Вони заявили, що СБУ нібито збирається провести спецоперацію з інфікування коронавірусом у тимчасово окупованих Донецьку і Луганську.

Мета такої акції, на думку пропагандистів окупантів, – повністю перекрити кордони ОРДЛО і заморозити виплату пенсій тим, хто їздить за нею на мирну територію України. Скріншот брехливого повідомлення рупорів терористичного режиму опублікував на своїй сторінці у Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Яка підступна СБУ. Їздить з "хворими" на коронавірус по Донецьку і Луганську й інфікує населення. Годуй вату л*йном", – відреагував він на інформаційне вкидання окупантів.

Фейк "Л/ДНР" про спецоперацію СБУ з коронавірусом

Фейк "Л/ДНР" про спецоперацію СБУ з коронавірусом

Facebook Анатолія Штефана

У коментарях під постом українці висміяли бурхливу фантазію бойовиків "Л/ДНР" у дотепних жартах.

"А що?! Ідея! Зараз піду шукати хворих на різні болячки (діарею особливо), буду на їх блокпости засилати! Нехай "захиснички" трохи проср*ться від такої падлянки!", "Ці падли таки розкусили наш план "А", але у нас є ще план "Б"!", "Таку операцію обламали, ех", – іронізують користувачі.

Фейк терористів "Л/ДНР" про коронавірус

Фейк терористів "Л/ДНР" про коронавірус

Терористи "Л/ДНР" зганьбилися фейком про СБУ і коронавірус

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • раніше у "ДНР" видали фейк про те, що на підконтрольній Україні частині Донбасу медики з Німеччини нібито проводять експеримент і збирають "зразки кліщів, свинячих сироваток і роблять проби грунтів".

  • Вірусологи, згідно з вигадкою терористів, задумали заразити тваринницькі ферми в Україні, щоб збільшити імпорт м'яса з Європи.

  • Нагадаємо, із 7 березня Україна ввела тимчасові обмеження на пропуск людей з окупованих районів Донецької та Луганської областей через поширення респіраторних захворювань, збудником яких може бути коронавірус COVID-2019.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Теми
Коронавірус російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Тег
ДНР
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Юг Руси
Юг Руси
"Эта публикация Facebook больше не доступна. Возможно, она была удалена или были изменены ее настройки конфиденциальности." - )))))))))))))))))
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
А почему оконфузились? Все написано правильно, чистая правда.
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Юг Руси
Юг Руси
Давай, бл0Xер, ефрейтор ВФУ Штырлиц (Дырявый), жжги! Корми д*рьмом укролахов!!!
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