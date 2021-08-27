Террористы ИГ устроили кровавые взрывы в Кабуле: кто они и почему враждуют с 'Талибаном'

Вчера, 26 августа, в Кабуле произошла серия терактов, в результате которой погибли больше 150 человек. Ответственность на себя взяла террористическая группировка "Исламское государство Хорасан".

Это были первые нападения в Афганистане, случившиеся после захвата власти в стране движением "Талибан". OBOZREVATEL разобрался, кто такие игиловцы, зачем они устроили кровавые взрывы и почему враждуют с афганскими боевиками.

Эта экстремистская организация заявила о себе в 2014 году, захватив обширные территории в Сирии и Ираке. Затем она стремилась популяризировать свою систему террора в Ливии, Египте, Афганистане и Юго-Восточной Азии.

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ИГИЛ быстро приобрела зловещую известность благодаря жестокости, с которой она расправлялась со своими врагами, в том числе – с помощью массовых убийств, похищений и публичных казней.

Основной противник "Исламского государства" – так называемые "неверные". Под это определение подпадают практически все народы, включая некоторых мусульман. Дело в том, что игиловцы ведут жестокую борьбу с другими течениями ислама, подобно тому, как в средние века воевали между собой католики и протестанты, католики и православные.

Изначально целью организации было создание теократического суннитского исламского государства в границах Сирии, Ливана, Израиля, Палестины, Иордании, Турции, Кипра и Египта. Однако после переименования группировки в "Исламское государство" ее территориальные претензии распространились на весь исламский мир и даже на территории, которые ранее принадлежали Османской империи (включая Балканы и даже южную Украину). В перспективе ИГ планирует "освободить" и народы Кавказа из-под власти Кремля, в том числе Чечню от диктатора Рамзана Кадырова.

Несмотря на то, что обе организации на международном уровне считаются террористическими, в реальности они враждуют. Конфликт начался еще в 2015 году, когда ИГ впервые создало ячейку на территории Афганистана, посягнув таким образом на земли, которые талибы считали своими.

Богословы из движения "Талибан" выступили против законности существования "Исламского государства Хорасан" и его идеологии, и назвали борьбу с этой организацией оправданной, так как она ведется на религиозной почве.

Помимо желания навредить своим давним врагам, у ИГИЛа есть и другая цель: после поражения в Ираке и Сирии оставшиеся джихадисты стремятся найти новую базу, и ею могут стать некоторые районы Афганистана. К тому же, между группировками продолжается борьба за влияние внутри джихадистского движения.

Основу "Вилаят Хорасан" (афганский филиал ИГ) составляют пакистанские талибы, изгнанные из страны в результате масштабной военной операции. К ним присоединились афганские талибы, недовольные тем, что руководство организации стало сдерживать насилие и предпринимать шаги к мирному урегулированию конфликтов в Афганистане.

Отметим, что Хорасан – это отсылка к историческому региону под древним халифатом (арабо-мусульманское государство, созданное пророком Мухаммедом), который когда-то включал в себя части Афганистана, Ирана, Пакистана и Туркменистана.

Сейчас же "Исламское государство" называет талибов отступниками и "агентами Америки", которым "США передали Афганистан". Они также утверждают, что "Талибан" будет "делать грязную работу" за американцев, "прикрываясь исламом".

В связи с этим афганские игиловцы не раз организовывали крупные теракты. К примеру, в мае в результате взрыва грузовика в одной из школ Кабула, которую посещали в основном шиитские девочки, погибли 85 человек, еще 300 получили ранения.

А в июне в провинции Баглан "Исламское государство" напало на сотрудников международной организации Halo Trust, которая занималась разминированием территории. В результате 10 человек погибли.

Между этими двумя организациями есть несколько очень важных различий, которые касаются как их целей, так и идеологии:

Игиловцы нацелены на создание исламского халифата, и их цель совершенно отличается от той, что ставят перед собой талибы, – она гораздо более амбициозная и экстремистская. Это создание нового государства на Востоке, на территории бывшего Великого Хорасана, в который входят Иран, Афганистан, Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан.