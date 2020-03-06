Главная Новости
6 марта • обновлено в 05:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Курьезы

Террористы "ДНР" оконфузились "бандеровским" фото

2.4т
Читать материал на украинском

Террористы "ДНР" опубликовали в своем паблике пропагандистский пост об организации боевиками праздника для ветерана Второй мировой войны. Однако на фото они не заретушировали шеврон ВСУ на форме пенсионера, а также кокарду с тризубом на его фуражке.

На забавный прокол пропагандистов обратил внимание на своей странице Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Тот момент, когда российские оккупанты решили сделать пропагандистскую картинку для боярышник-ньюз, но немного не досмотрели", – с сарказмом подметил защитник Украины.

Террористы "ДНР" оконфузились фото с символикой ВСУ

Террористы "ДНР" оконфузились фото с символикой ВСУ

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Пропагандистский пост террористов "ДНР"

Пропагандистский пост террористов "ДНР"

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

В комментариях под постом украинцы также высмеяли невнимательность пропагандистов оккупантов и потроллили их.

"Здесь два варианта: или дед еще тот партизан, или "Штирлиц еще никогда не был так близко к провалу", "Вызовите мне скорую, умираю от смеха. Никак не могу остановиться", "О-о-о, самый старый агент Вейшнории", "Как неудобно получилось", – шутят пользователи.

Террористы "ДНР" оконфузились "бандеровским" фото

Террористы "ДНР" оконфузились "бандеровским" фото

Террористы "ДНР" оконфузились "бандеровским" фото

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
российская пропаганда
Персона
Анатолий Штефан
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины ДНР
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
В чем суть выcepa? Дед вроде украинец. До сих пор не дошло, что там украинцы живут и вoйнa гражданская? Даже ни намека на логическую связь, нет?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Свинов Xрюкан, дело не в деде украинце,дело в том,что на Донбассе никогда не ущемляли украину и их флаги ,и наоборот...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Oleg Oleg
Oleg Oleg
Как дети ,мля,Штирлиц,Мюллер..фууу,млть и эта х*ета воюют с шахтерами??
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги