Террористы "ДНР" опубликовали в своем паблике пропагандистский пост об организации боевиками праздника для ветерана Второй мировой войны. Однако на фото они не заретушировали шеврон ВСУ на форме пенсионера, а также кокарду с тризубом на его фуражке.

На забавный прокол пропагандистов обратил внимание на своей странице Facebook офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Тот момент, когда российские оккупанты решили сделать пропагандистскую картинку для боярышник-ньюз, но немного не досмотрели", – с сарказмом подметил защитник Украины.

Террористы "ДНР" оконфузились фото с символикой ВСУ Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

Пропагандистский пост террористов "ДНР" Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

В комментариях под постом украинцы также высмеяли невнимательность пропагандистов оккупантов и потроллили их.

"Здесь два варианта: или дед еще тот партизан, или "Штирлиц еще никогда не был так близко к провалу", "Вызовите мне скорую, умираю от смеха. Никак не могу остановиться", "О-о-о, самый старый агент Вейшнории", "Как неудобно получилось", – шутят пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

террористы "ЛНР" опозорились с очередной ложью о ВСУ. Они выдали уничтоженную машину боевиков за гражданское транспортное средство, но их фейк раскрыло фото сгоревшего авто с остатками военного российского маскхалата.

Тем временем боевики "ДНР" массово распространяют вброс о якобы подготовке Объединенных сил к наступлению. Так они рассчитывают запугать местное население и мобилизовать ряды своих наемников.

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