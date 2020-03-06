Терористи "ДНР" опублікували у своїй спільноті пропагандистський допис про організацію бойовиками свята для ветерана Другої світової війни. Однак на фото вони не заретушували шеврон ЗСУ на формі пенсіонера, а також кокарду з тризубом на його кашкеті.

На кумедний прокол пропагандистів звернув увагу на своїй сторінці Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Той момент, коли російські окупанти вирішили зробити пропагандистську картинку для бояришнік-ньюз, але трохи не догледіли", – із сарказмом зауважив захисник України.

Терористи "ДНР" оконфузилися фото із символікою ЗСУ Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Пропагандистський допис терористів "ДНР" Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

У коментарях під постом українці також висміяли неуважність пропагандистів окупантів і потролили їх.

"Тут два варіанти: або дід ще той партизан, або "Штірліц ще ніколи не був так близько до провалу", "Викличте мені швидку, вмираю від сміху. Ніяк не можу зупинитися", "О-о-о, найстаріший агент Вейшнорії", "Як незручно вийшло", – жартують користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

терористи "ЛНР" зганьбилися з черговою брехнею про ЗСУ. Вони видали знищену машину бойовиків за цивільний транспортний засіб, але їх фейк розкрило фото згорілого авто із залишками військового російського маскхалату.

Тим часом бойовики "ДНР" масово поширюють вкидання про нібито підготовку Об'єднаних сил до наступу. Так вони розраховують залякати місцеве населення і мобілізувати лави своїх найманців.

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