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6 березня • оновлено в 05:52
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Терористи "ДНР" сконфузилися "бандерівським" фото

2.5т
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Терористи "ДНР" опублікували у своїй спільноті пропагандистський допис про організацію бойовиками свята для ветерана Другої світової війни. Однак на фото вони не заретушували шеврон ЗСУ на формі пенсіонера, а також кокарду з тризубом на його кашкеті.

На кумедний прокол пропагандистів звернув увагу на своїй сторінці Facebook офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

"Той момент, коли російські окупанти вирішили зробити пропагандистську картинку для бояришнік-ньюз, але трохи не догледіли", – із сарказмом зауважив захисник України.

Терористи "ДНР" оконфузилися фото із символікою ЗСУ

Терористи "ДНР" оконфузилися фото із символікою ЗСУ

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

Пропагандистський допис терористів "ДНР"

Пропагандистський допис терористів "ДНР"

Facebook Анатолія Штефана (Штірліца)

У коментарях під постом українці також висміяли неуважність пропагандистів окупантів і потролили їх.

"Тут два варіанти: або дід ще той партизан, або "Штірліц ще ніколи не був так близько до провалу", "Викличте мені швидку, вмираю від сміху. Ніяк не можу зупинитися", "О-о-о, найстаріший агент Вейшнорії", "Як незручно вийшло", – жартують користувачі.

Терористи "ДНР" сконфузилися "бандерівським" фото

Терористи "ДНР" сконфузилися "бандерівським" фото

Терористи "ДНР" сконфузилися "бандерівським" фото

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Анатолій Штефан
Місце
Україна
Теги
Збройні сили України ДНР
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Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
В чем суть выcepa? Дед вроде украинец. До сих пор не дошло, что там украинцы живут и вoйнa гражданская? Даже ни намека на логическую связь, нет?
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Свинов Xрюкан, дело не в деде украинце,дело в том,что на Донбассе никогда не ущемляли украину и их флаги ,и наоборот...
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Как дети ,мля,Штирлиц,Мюллер..фууу,млть и эта х*ета воюют с шахтерами??
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