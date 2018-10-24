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Тереза ​​Мей знову відзначилася дивним випадом перед Єлизаветою II

7.2тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза ​​Мей повторила свій недоречний реверанс перед королевою Єлизаветою II під час зустрічі з королівською родиною Нідерландів.

Король Віллем-Александр і королева Максима прибули у Великобританію із офіційним візитом 23 жовтня.

Це вже не перший раз, коли прем'єр веселить британців своїми рухами. Як відомо, згідно з британським етикетом, глибокі реверанси доречні в "аматорських драматичних постановках".

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Тереза ​​Мей знову відзначилася дивним випадом перед Єлизаветою II
Тереза ​​Мей знову відзначилася дивним випадом перед Єлизаветою II
Тереза ​​Мей знову відзначилася дивним випадом перед Єлизаветою II
Тереза ​​Мей знову відзначилася дивним випадом перед Єлизаветою II

Зазначимо, що глава британського уряду з'явилася на публіці у піджаку темно-синього відтінку, спідниці й туфлях у тон. Елегантності образу додали крислатий капелюх із квіткою і чорні рукавички.

Тереза ​​Мей знову відзначилася дивним випадом перед Єлизаветою II
Тереза ​​Мей знову відзначилася дивним випадом перед Єлизаветою II

Раніше Мей неодноразово висміювали за занадто низькі, "жираф’ячі" випади перед королівською родиною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також британський прем'єр відома своїми незграбними танцями. Зокрема, Мей станцювала під час турне Африкою, її руху порівняли із роботом.

Особи
Тереза ​​МейЄлизавета II
Місце
Великобританія
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