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7 ноября • обновлено в 15:25
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Тараса Шевченко оштрафовали на 10 тыс. гривен за пьянство за рулем

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Тараса Григорьевича Шевченко оштрафовали на 10 тыс. 200 грн за пьяную езду на мопеде. Нетрезвого водителя остановили в Арцизском районе Одесской области.

Полный тезка Кобзаря отказался проходить медицинское освидетельствование. Во время судебного заседания он полностью признал свою вину в совершении административного правонарушения и рассказал, что действительно выпивал перед тем, как сесть за руль. Об этом сообщили в пресс-службе Арцизского районного суда Одесской области.

Коллаж

Коллаж

Тараса Шевченко оштрафовали за пьянство за рулем

Отметим, что суд не стал лишать Тараса Шевченко водительских прав.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре остановили пьяного водителя с двумя детьми в салоне.

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Место
Украина Одесса
Теги
пьяный за рулем новости Одессы
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