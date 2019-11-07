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7 листопада • оновлено в 15:28
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Тараса Шевченка оштрафували на 10 тис. гривень за пияцтво за кермом

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Тараса Григоровича Шевченка оштрафували на 10 тис. 200 грн за п'яну їзду на мопеді. Нетверезого водія зупинили в Арцизькому районі Одеської області.

Повний тезка Кобзаря відмовився проходити медичний огляд. Під час судового засідання він повністю визнав свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення і розповів, що дійсно випивав перед тим, як сісти за кермо. Про це повідомили в прес-службі Арцизького районного суду Одеської області.

колаж

колаж

Тараса Шевченка оштрафували за пияцтво за кермом

Відзначимо, що суд не став позбавляти Тараса Шевченка водійських прав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі зупинили п'яного водія з двома дітьми в салоні.

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Місце
Україна Одеса
Теги
п'яний за кермом новини Одеси
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