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"Такие помятые": Скабееву и Захарову высмеяли за весенние фото

11.8тЧитать материал на украинском

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова и пропагандистка Ольга Скабеева поздравили россиян с 8 марта, опубликовав личные снимки.

На своей странице в Instagram Захарова выложила фото с цветами, тогда как Скабеева опубликовала селфи в затемненных очках.

Политолог Алексей Голобуцкий высмеял россиянок за внешний вид, намекнув, что они недостаточно хорошо выглядят.

"Толстый слой штукатурки, чтобы замаскировать последствия вчерашнего банкета с "идеологически близкими" дипломатами, полирнуть изнутри пивом и сверху перекисью для "свежего блонда". Вот и готов "праздничный образ образцовой русской женщины", - прокомментировал он фото Захаровой.

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"Такие помятые": Скабееву и Захарову высмеяли за весенние фото
"Такие помятые": Скабееву и Захарову высмеяли за весенние фото

Не менее жестко он отреагировал на снимок Скабеевой: "Что же они все до такой степени помятые? Здесь не очки затемненные надо, здесь сварочного щитка не хватает, чтобы все прикрывал".

"Такие помятые": Скабееву и Захарову высмеяли за весенние фото
"Такие помятые": Скабееву и Захарову высмеяли за весенние фото

Как писал OBOZREVATEL, накануне пьяная Захарова спела на банкете в российском МИДе песню о партизанах.

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Персоны
Мария ЗахароваАлексей ГолобуцкийОльга Скабеева
Место
Россия
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Комментарии
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Лапоть Иван
Лапоть Иван
У мокшей все женщины страшненькие.Вдобавок захарова бухает сильно,это всем известно,а скабеева выплёскивает злобу и ненависть-это явный признак сексуальной неудовлетворённости.Вот почему на фото они "помятые."
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Д Алексей
Д Алексей
Ватные лохи начинают “топить” за сливной бачок и шмаровозку Захарову
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Белый господин
Белый господин
Странно, что он от женщин, зарабатывающих головой, ждёт пропорций барби. Дамы однозначно оригинальны и прекрасны. Каждая по своему. А автор ваш - обычный неудачник. Срун в комментах.
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5
Виня Ксения
Виня Ксения
Белый господин, головой? Не смеши людей.
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