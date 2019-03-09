"Такие помятые": Скабееву и Захарову высмеяли за весенние фото

Официальный спикер МИД РФ Мария Захарова и пропагандистка Ольга Скабеева поздравили россиян с 8 марта, опубликовав личные снимки.

На своей странице в Instagram Захарова выложила фото с цветами, тогда как Скабеева опубликовала селфи в затемненных очках.

Политолог Алексей Голобуцкий высмеял россиянок за внешний вид, намекнув, что они недостаточно хорошо выглядят.

"Толстый слой штукатурки, чтобы замаскировать последствия вчерашнего банкета с "идеологически близкими" дипломатами, полирнуть изнутри пивом и сверху перекисью для "свежего блонда". Вот и готов "праздничный образ образцовой русской женщины", - прокомментировал он фото Захаровой.

Не менее жестко он отреагировал на снимок Скабеевой: "Что же они все до такой степени помятые? Здесь не очки затемненные надо, здесь сварочного щитка не хватает, чтобы все прикрывал".

Как писал OBOZREVATEL, накануне пьяная Захарова спела на банкете в российском МИДе песню о партизанах.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!