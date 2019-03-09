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"Такі пом'яті": Скабєєву і Захарову висміяли за весняні фото

11.8тЧитати матеріал російською

Офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова і пропагандистка Ольга Скабєєва привітали росіян з 8 березня, опублікувавши особисті знімки.

На своїй сторінці в Instagram Захарова виклала фото з квітами, тоді як Скабеева опублікувала Селфі в затемнених окулярах.

Політолог Олексій Голобуцький висміяв росіянок за зовнішній вигляд, натякнувши, що вони недостатньо добре виглядають.

"Товстий шар штукатурки, щоб замаскувати наслідки вчорашнього бенкету з "ідеологічно близькими" дипломатами, полірнутися зсередини пивом і зверху перекисом для "свіжого блонда". Ось і готовий "святковий образ зразкової російської жінки", - прокоментував він фото Захарової.

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"Такі пом'яті": Скабєєву і Захарову висміяли за весняні фото
"Такі пом'яті": Скабєєву і Захарову висміяли за весняні фото

Не менш жорстко він відреагував на знімок Скабєєвої: "Що ж вони всі до такої міри пом'яті? Тут не окуляри затемнення треба, тут зварювального щитка не вистачає, щоб все прикривав".

"Такі пом'яті": Скабєєву і Захарову висміяли за весняні фото
"Такі пом'яті": Скабєєву і Захарову висміяли за весняні фото

Як писав OBOZREVATEL, напередодні п'яна Захарова заспівала на банкеті в російському МЗС пісню про партизанів.

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Особи
Марія ЗахароваОлексій ГолобуцькийОльга Скабєєва
Місце
Росія
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Лапоть Иван
Лапоть Иван
У мокшей все женщины страшненькие.Вдобавок захарова бухает сильно,это всем известно,а скабеева выплёскивает злобу и ненависть-это явный признак сексуальной неудовлетворённости.Вот почему на фото они "помятые."
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Д Алексей
Д Алексей
Ватные лохи начинают “топить” за сливной бачок и шмаровозку Захарову
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4
0
Белый господин
Белый господин
Странно, что он от женщин, зарабатывающих головой, ждёт пропорций барби. Дамы однозначно оригинальны и прекрасны. Каждая по своему. А автор ваш - обычный неудачник. Срун в комментах.
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0
5
Виня Ксения
Виня Ксения
Белый господин, головой? Не смеши людей.
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