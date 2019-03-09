"Такі пом'яті": Скабєєву і Захарову висміяли за весняні фото

Офіційний речник МЗС РФ Марія Захарова і пропагандистка Ольга Скабєєва привітали росіян з 8 березня, опублікувавши особисті знімки.

На своїй сторінці в Instagram Захарова виклала фото з квітами, тоді як Скабеева опублікувала Селфі в затемнених окулярах.

Політолог Олексій Голобуцький висміяв росіянок за зовнішній вигляд, натякнувши, що вони недостатньо добре виглядають.

"Товстий шар штукатурки, щоб замаскувати наслідки вчорашнього бенкету з "ідеологічно близькими" дипломатами, полірнутися зсередини пивом і зверху перекисом для "свіжого блонда". Ось і готовий "святковий образ зразкової російської жінки", - прокоментував він фото Захарової.

Не менш жорстко він відреагував на знімок Скабєєвої: "Що ж вони всі до такої міри пом'яті? Тут не окуляри затемнення треба, тут зварювального щитка не вистачає, щоб все прикривав".

Як писав OBOZREVATEL, напередодні п'яна Захарова заспівала на банкеті в російському МЗС пісню про партизанів.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!