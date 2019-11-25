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25 ноября • обновлено в 07:14
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"Так еще никто не троллил": сеть довел до слез конфуз Путина и Медведева

2.6т
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Сеть взорвало курьезное фото президента России Владимира Путина и премьера РФ Дмитрия Медведева, на котором оба выглядят забавно.

Лидеры России во время съезда партии "Единая Россия" стояли в первом ряду позади небольших столиков. Пользователей сети довела до слез оптическая иллюзия на фото с Медведевым и Путиным.

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"Так сурово Вована и Димона еще никто не троллил. Главное – картинку на весь экран не раскрывать, тогда просто два карлика на табуреточках", – пишут в сети.

"Так еще никто не троллил": сеть довел до слез конфуз Путина и Медведева

"Так еще никто не троллил": сеть довел до слез конфуз Путина и Медведева

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина поймали на уловках с ростом. Официальный рост президента РФ не соответствует реальному.

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Автор
Анатолий Запорожский
Персоны
Владимир Путин Дмитрий Медведев
Место
Россия
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Хо Хол
Хо Хол
Господи, какой же бред. Более важных новостей в oкpaине нет.
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Темнейший - бог х*хлов. И д*билы с обоза пророки его.
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