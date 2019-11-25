"Так еще никто не троллил": сеть довел до слез конфуз Путина и Медведева

Сеть взорвало курьезное фото президента России Владимира Путина и премьера РФ Дмитрия Медведева, на котором оба выглядят забавно.

Лидеры России во время съезда партии "Единая Россия" стояли в первом ряду позади небольших столиков. Пользователей сети довела до слез оптическая иллюзия на фото с Медведевым и Путиным.

"Так сурово Вована и Димона еще никто не троллил. Главное – картинку на весь экран не раскрывать, тогда просто два карлика на табуреточках", – пишут в сети.

Так сурово Вована и Димона еще никто не троллил.

Главное - картинку на весь экран не раскрывать, тогда просто два карлика на табуреточках. pic.twitter.com/E2icir2aPW — Пачкуале Пестрини (@mookhitch) November 24, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путина поймали на уловках с ростом. Официальный рост президента РФ не соответствует реальному.

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