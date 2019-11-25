Головна Новини
25 листопада • оновлено в 07:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Курйози

"Так ще ніхто не тролив": мережу довів до сліз конфуз Путіна і Медведєва

2.5т
Читати матеріал російською

Мережу підірвало курйозне фото президента Росії Володимира Путіна і прем'єра РФ Дмитра Медведєва, на якому обидва виглядають кумедно.

Лідери Росії під час з'їзду партії "Єдина Росія" стояли в першому ряду позаду невеликих столиків. Користувачів мережі довела до сліз оптична ілюзія на фото з Медведєвим і Путіним.

Новини
"Краще бути червоним, ніж мертвим": у Путіна згадали перший провал Росії в ООН

"Так суворо Вована і Дімона ще ніхто не тролив. Головне – картинку на весь екран не розкривати, тоді просто два карлика на табуреті", – пишуть в мережі.

"Так ще ніхто не тролив": мережу довів до сліз конфуз Путіна і Медведєва

"Так ще ніхто не тролив": мережу довів до сліз конфуз Путіна і Медведєва

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна спіймали на хитрощах з ростом. Офіційний зростання президента РФ не відповідає реальному.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Анатолій Запорожський
Особи
Володимир Путін Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
5
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хо Хол
Хо Хол
Господи, какой же бред. Более важных новостей в oкpaине нет.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Темнейший - бог х*хлов. И д*билы с обоза пророки его.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини

Топпублікації

Топблоги