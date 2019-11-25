"Так ще ніхто не тролив": мережу довів до сліз конфуз Путіна і Медведєва

Мережу підірвало курйозне фото президента Росії Володимира Путіна і прем'єра РФ Дмитра Медведєва, на якому обидва виглядають кумедно.

Лідери Росії під час з'їзду партії "Єдина Росія" стояли в першому ряду позаду невеликих столиків. Користувачів мережі довела до сліз оптична ілюзія на фото з Медведєвим і Путіним.

"Так суворо Вована і Дімона ще ніхто не тролив. Головне – картинку на весь екран не розкривати, тоді просто два карлика на табуреті", – пишуть в мережі.

Так суворо Вована і Дімона ще ніхто не троль.

Головне - картинку на весь екран не розкривати, тоді просто два карлика на табуреті. pic.twitter.com/E2icir2aPW - Пачкуале плямами (@mookhitch) November 24, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путіна спіймали на хитрощах з ростом. Офіційний зростання президента РФ не відповідає реальному.

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