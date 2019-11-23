Слишком мелкий: Путина подловили на махинациях с ростом

Президента России Владимира Путина поймали на уловках с ростом.
Инцидент произошел на съезде партии "Единая Россия", передает Алексей Голобуцкий в телеграм-канале.
Он отметил, что "официальный рост" Путина - 170 см, тогда как премьер-министр Дмитрий Медведев, который стоит рядом с ним на фото, всего 163 см.
"Что-то на съезд какого-то слишком компактного Путина подогнали", - пошутил он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин повеселил сеть новым снимком, на котором он запечатлен с сербским лидером Александром Вучичем, рост которого составляет почти 2 метра.
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