"Стыдно за Донецк!" Истерика "Черного Ленина" развеселила сеть

Террорист "ДНР" Айо Бенес, которого называют "Черным Лениным", разразился истерикой на пророссийском митинге "Путин, признай выбор Донбасса" в оккупированном Донецке.

В течение почти пяти минут он кричал чуть ли не на одном дыхании про "фашистов", интеграцию с Россией и "независимость "Л/ДНР" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Он с выпученными глазами вопил о "фашистско-б*ндеровском пути при поддержке евроамериканских империалистов", о Евромайдане, который стал "завершающим этапом антинародной контрреволюционного переворота в СССР".

Истерика Бенеса кадр из видео

В сети бурно отреагировали на истерику Бенеса перед камерой. "Давно так не орал. Эталонный ва*ник по кличке "Черный Ленин" – это лучшая "реклама" русского мира. Складывается впечатление, что его специально заслало СБУ, чтобы изго**ять ва*ные митинги в Донецке", "Если это не ретвитнуть, то бессмертное произведение Киплинга, так и не получит завершающего логического финала", "Как стыдно за Донецк", "Представьте, что вы сейчас тут", – пошутили пользователи и известный журналист Денис Казанский.

Также в сети сравнили речитатив Бенеса с рэпом и представили собственные версии озвучки: "50 cent спел песню Цоя на русском", "Не смотря на запреты, Denzel Curry выступил в обстреливаемом карателями Донецке! Прямо в толпе", – продолжили веселиться в сети.

50 cent спел песню Цоя на русском pic.twitter.com/qrBRjmutqz — Пан 3й т⭕ст™ (@DFENS3000) July 28, 2019

Не смотря на запреты Denzel Curry выступил в обстреливаемом карателями Донецке!!! прямо в толпе!!! pic.twitter.com/dfKYAbnNx7 — Богдан (@kinvshchuk) July 28, 2019

Зеленски не выдержал и обматерил власть. pic.twitter.com/8utlGJbYtu — Простий роботяга (@Kosher_as_a_Ukr) July 28, 2019

Зеленски не выдержал и обматерил власть. pic.twitter.com/8utlGJbYtu — Простий роботяга (@Kosher_as_a_Ukr) July 28, 2019

"В психушке день открытых дверей", "Гитлера наложите. Прикольно будет", "Они там вообще уже одичали, что уже в туземцев превращаются", "Он на спидах", "Вот что будет если скрестить Пушкина, Ленина и Жириновского", – добавили в сети.

Красноречивая реакция (человек за Бенесом) Кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бенес распинался про флешмоб "Зеленский, прими Донбасс" в форме федерализации или автономии.

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