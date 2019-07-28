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"Стыдно за Донецк!" Истерика "Черного Ленина" развеселила сеть

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Террорист "ДНР" Айо Бенес, которого называют "Черным Лениным", разразился истерикой на пророссийском митинге "Путин, признай выбор Донбасса" в оккупированном Донецке.

В течение почти пяти минут он кричал чуть ли не на одном дыхании про "фашистов", интеграцию с Россией и "независимость "Л/ДНР" (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Он с выпученными глазами вопил о "фашистско-б*ндеровском пути при поддержке евроамериканских империалистов", о Евромайдане, который стал "завершающим этапом антинародной контрреволюционного переворота в СССР".

Истерика Бенеса

Истерика Бенеса

кадр из видео

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В сети бурно отреагировали на истерику Бенеса перед камерой. "Давно так не орал. Эталонный ва*ник по кличке "Черный Ленин" – это лучшая "реклама" русского мира. Складывается впечатление, что его специально заслало СБУ, чтобы изго**ять ва*ные митинги в Донецке", "Если это не ретвитнуть, то бессмертное произведение Киплинга, так и не получит завершающего логического финала", "Как стыдно за Донецк", "Представьте, что вы сейчас тут", – пошутили пользователи и известный журналист Денис Казанский.

"Стыдно за Донецк!" Истерика "Черного Ленина" развеселила сеть

Также в сети сравнили речитатив Бенеса с рэпом и представили собственные версии озвучки: "50 cent спел песню Цоя на русском", "Не смотря на запреты, Denzel Curry выступил в обстреливаемом карателями Донецке! Прямо в толпе", – продолжили веселиться в сети.

"В психушке день открытых дверей", "Гитлера наложите. Прикольно будет", "Они там вообще уже одичали, что уже в туземцев превращаются", "Он на спидах", "Вот что будет если скрестить Пушкина, Ленина и Жириновского", – добавили в сети.

Красноречивая реакция (человек за Бенесом)

Красноречивая реакция (человек за Бенесом)

Кадр из видео

"Стыдно за Донецк!" Истерика "Черного Ленина" развеселила сеть
"Стыдно за Донецк!" Истерика "Черного Ленина" развеселила сеть
"Стыдно за Донецк!" Истерика "Черного Ленина" развеселила сеть
"Стыдно за Донецк!" Истерика "Черного Ленина" развеселила сеть
"Стыдно за Донецк!" Истерика "Черного Ленина" развеселила сеть
"Стыдно за Донецк!" Истерика "Черного Ленина" развеселила сеть
"Стыдно за Донецк!" Истерика "Черного Ленина" развеселила сеть
"Стыдно за Донецк!" Истерика "Черного Ленина" развеселила сеть
"Стыдно за Донецк!" Истерика "Черного Ленина" развеселила сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бенес распинался про флешмоб "Зеленский, прими Донбасс" в форме федерализации или автономии.

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликт Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Тег
террористы "ДНР"
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