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"Соромно за Донецьк!" Істерика "Чорного Леніна" розвеселила мережу

1.8т Читати матеріал російською

Терорист "ДНР" Айо Бенес, якого називають "Чорним Леніним", вибухнув істерикою на проросійському мітингу "Путін, визнай вибір Донбасу" в окупованому Донецьку.

Протягом майже п'яти хвилин він кричав ледь не на одному диханні про "фашистів", інтеграцію з Росією і "незалежність "Л/ДНР" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Він із виряченими очима волав про "фашистсько-б*ндерівскиьй шлях за підтримкою євроамериканських імперіалістів", про Євромайдан, який став "завершальним етапом антинародного контрреволюційного перевороту в СРСР".

істерика Бенеса

істерика Бенеса

кадр з відео

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У мережі бурхливо відреагували на істерику Бенеса перед камерою. "Давно так не кричав. Еталонний ва*ник на прізвисько "Чорний Ленін" – це найкраща реклама "русского міра". Складається враження, що його спеціально заслало СБУ, щоб вимазати у ла*ні ва*ні мітинги в Донецьку", "Якщо це не ретвітнути, то безсмертний твір Кіплінга, так і не отримає завершального логічного фіналу", "Як соромно за Донецьк", "Уявіть, що ви зараз тут", – пожартували користувачі і відомий журналіст Денис Казанський.

"Соромно за Донецьк!" Істерика "Чорного Леніна" розвеселила мережу

Також в мережі порівняли речитатив Бенеса з репом і представили власні версії озвучення: "50 cent заспівав пісню Цоя російською", "Не дивлячись на заборони, Denzel Curry виступив в обстрілюваному карателями Донецьку! Прямо в натовпі", – продовжили веселитися в мережі.

"У психлікарні день відкритих дверей", "Гітлера накладіть. Прикольно буде", "Вони там взагалі вже здичавіли, що вже на тубільців перетворюються", "Він на спідах", "Ось що буде, якщо схрестити Пушкіна, Леніна і Жириновського", – додали в мережі.

Промовиста реакція (людина за Бенеса)

Промовиста реакція (людина за Бенеса)

Кадр з відео

"Соромно за Донецьк!" Істерика "Чорного Леніна" розвеселила мережу

"Соромно за Донецьк!" Істерика "Чорного Леніна" розвеселила мережу

"Соромно за Донецьк!" Істерика "Чорного Леніна" розвеселила мережу

"Соромно за Донецьк!" Істерика "Чорного Леніна" розвеселила мережу

"Соромно за Донецьк!" Істерика "Чорного Леніна" розвеселила мережу

"Соромно за Донецьк!" Істерика "Чорного Леніна" розвеселила мережу

"Соромно за Донецьк!" Істерика "Чорного Леніна" розвеселила мережу

"Соромно за Донецьк!" Істерика "Чорного Леніна" розвеселила мережу

"Соромно за Донецьк!" Істерика "Чорного Леніна" розвеселила мережу

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бенес розпинався про флешмоб "Зеленський, прийми Донбас" у формі федералізації або автономії.

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Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфлікт Операція Об'єднаних сил на Донбасі
Місце
Україна
Тег
терористи "ДНР"
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Оцей мавпун це black lenin?Це,жах якийсь!
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