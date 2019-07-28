"Соромно за Донецьк!" Істерика "Чорного Леніна" розвеселила мережу

Терорист "ДНР" Айо Бенес, якого називають "Чорним Леніним", вибухнув істерикою на проросійському мітингу "Путін, визнай вибір Донбасу" в окупованому Донецьку.

Протягом майже п'яти хвилин він кричав ледь не на одному диханні про "фашистів", інтеграцію з Росією і "незалежність "Л/ДНР" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

Він із виряченими очима волав про "фашистсько-б*ндерівскиьй шлях за підтримкою євроамериканських імперіалістів", про Євромайдан, який став "завершальним етапом антинародного контрреволюційного перевороту в СРСР".

істерика Бенеса кадр з відео

У мережі бурхливо відреагували на істерику Бенеса перед камерою. "Давно так не кричав. Еталонний ва*ник на прізвисько "Чорний Ленін" – це найкраща реклама "русского міра". Складається враження, що його спеціально заслало СБУ, щоб вимазати у ла*ні ва*ні мітинги в Донецьку", "Якщо це не ретвітнути, то безсмертний твір Кіплінга, так і не отримає завершального логічного фіналу", "Як соромно за Донецьк", "Уявіть, що ви зараз тут", – пожартували користувачі і відомий журналіст Денис Казанський.

Також в мережі порівняли речитатив Бенеса з репом і представили власні версії озвучення: "50 cent заспівав пісню Цоя російською", "Не дивлячись на заборони, Denzel Curry виступив в обстрілюваному карателями Донецьку! Прямо в натовпі", – продовжили веселитися в мережі.

50 cent заспівав пісню Цоя російською pic.twitter.com/qrBRjmutqz - Пан 3й т⭕ст ™ (@ DFENS3000) July 28, 2019

Не дивлячись на заборони Denzel Curry виступив в обстрілювали карателями Донецьку !!! прямо в натовпі !!! pic.twitter.com/dfKYAbnNx7 - Богдан (@kinvshchuk) July 28, 2019

Зеленський не витримав і обматюкав влада. pic.twitter.com/8utlGJbYtu - Простий роботяга (@Kosher_as_a_Ukr) July 28, 2019

Зеленський не витримав і обматюкав влада. pic.twitter.com/8utlGJbYtu - Простий роботяга (@Kosher_as_a_Ukr) July 28, 2019

"У психлікарні день відкритих дверей", "Гітлера накладіть. Прикольно буде", "Вони там взагалі вже здичавіли, що вже на тубільців перетворюються", "Він на спідах", "Ось що буде, якщо схрестити Пушкіна, Леніна і Жириновського", – додали в мережі.

Промовиста реакція (людина за Бенеса) Кадр з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Бенес розпинався про флешмоб "Зеленський, прийми Донбас" у формі федералізації або автономії.

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