Украинское издание "Страна" оконфузилось новостью о стихе лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Народный депутат по поводу прихода весны 1 марта опубликовал отрывок стиха Ивана Франко на своей странице в Twitter:

"Надійшла весна прекрасна,

многоцвітна, тепла, ясна,

мов дівчина у вінку".

Ресурс сделал из этого новость, посчитав, что автором является именно лидер группы "Океан Ельзы".

"Страна" оконфузилась новостью про Вакарчука

"Страна" оконфузилась новостью про Вакарчука

"Стих написан как японское трехстишье хайку, однако в хайку обычно вообще нет рифмы, а у Вакарчука первая и вторая строчки рифмуются", – блеснули анализом в редакции, уколов Вакарчука за "выражение позиции сильного политика".

Аналитика от "Страны"

Более того, редактору, видимо, также оказался неизвестным тот факт, что Вакарчук до сих пор является фронтменом своей рок-группы – его назвали бывшим лидером ОЕ.

Стих Франко, которым поделился Вакарчук

Как писал OBOZREVATEL, недавно украинские и российские СМИ начали массово распространять информацию о том, что Вакарчук якобы сложил депутатские полномочия.

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