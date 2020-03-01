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1 березня • оновлено в 20:00
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"Страна" приписала Вакарчуку вірш Франка і зганьбилася. Фото

1.3т
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Українське видання "Страна" осоромилося новиною про вірш лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.

Народний депутат з приводу приходу весни 1 березня опублікував уривок вірша Івана Франка на своїй сторінці в Twitter:

"Надійшла весна прекрасна,

многоцвітна, тепла, ясна,

мов дівчина у вінку".

Ресурс зробив з цього новину, подумавши, що автором є саме лідер групи "Океан Ельзи".

"Страна" осоромилася новиною про Вакарчука

"Страна" осоромилася новиною про Вакарчука

"Страна" осоромилася новиною про Вакарчука

"Страна" осоромилася новиною про Вакарчука

"Вірш написаний як японський тривірш хайку, проте в хайку зазвичай взагалі немає рими, а у Вакарчука перший і другий рядки римуються", – блиснули аналізом в редакції, підколовши Вакарчука за "вираження позиції сильного політика".

Аналітика від "Страны"

Аналітика від "Страны"

Більш того, редактору, мабуть, також виявився невідомим той факт, що Вакарчук досі є фронтменом своєї рок-групи – його назвали колишнім лідером ОЕ.

Вірш Франка, яким поділився Вакарчук

Вірш Франка, яким поділився Вакарчук

Як писав OBOZREVATEL, недавно українські та російські ЗМІ почали масово поширювати інформацію про те, що Вакарчук нібито склав депутатські повноваження.

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Автор
Кирило Лютий
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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Tugrik Mugrik
Tugrik Mugrik
Яке там нафіг "українське видання "? Нема в нас "страны" - це в кац-ів. В нас є КРАЇНА!
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