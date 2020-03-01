Українське видання "Страна" осоромилося новиною про вірш лідера партії "Голос" Святослава Вакарчука.

Народний депутат з приводу приходу весни 1 березня опублікував уривок вірша Івана Франка на своїй сторінці в Twitter:

"Надійшла весна прекрасна,

многоцвітна, тепла, ясна,

мов дівчина у вінку".

Ресурс зробив з цього новину, подумавши, що автором є саме лідер групи "Океан Ельзи".

"Страна" осоромилася новиною про Вакарчука

"Страна" осоромилася новиною про Вакарчука

"Вірш написаний як японський тривірш хайку, проте в хайку зазвичай взагалі немає рими, а у Вакарчука перший і другий рядки римуються", – блиснули аналізом в редакції, підколовши Вакарчука за "вираження позиції сильного політика".

Аналітика від "Страны"

Більш того, редактору, мабуть, також виявився невідомим той факт, що Вакарчук досі є фронтменом своєї рок-групи – його назвали колишнім лідером ОЕ.

Вірш Франка, яким поділився Вакарчук

Як писав OBOZREVATEL, недавно українські та російські ЗМІ почали масово поширювати інформацію про те, що Вакарчук нібито склав депутатські повноваження.

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