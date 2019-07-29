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"Совсем плохо выглядит": в сети разгорелся ажиотаж из-за "пробившего дно" Путина

7.2т Читать материал на украинском

Глава России Владимир Путин рассмешил сеть внешним видом во время спуска на дно Финского залива в батискафе.

Снимок опубликовал в сети журналист-фанат Путина Дмитрий Смирнов, на что тут же отреагировали пользователи.

"Пробивает очередное дно", "Путин совсем плохо выглядит", "Смотрит, куда поместил Россию", "Дно - его среда обитания", "Мыльный пузырь", "Что за головастик?" "В поисках своего рейтинга", - смеются они.

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"Совсем плохо выглядит": в сети разгорелся ажиотаж из-за "пробившего дно" Путина
"Совсем плохо выглядит": в сети разгорелся ажиотаж из-за "пробившего дно" Путина
"Совсем плохо выглядит": в сети разгорелся ажиотаж из-за "пробившего дно" Путина
"Совсем плохо выглядит": в сети разгорелся ажиотаж из-за "пробившего дно" Путина
"Совсем плохо выглядит": в сети разгорелся ажиотаж из-за "пробившего дно" Путина
"Совсем плохо выглядит": в сети разгорелся ажиотаж из-за "пробившего дно" Путина

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть разозлило фото с Путиным и фанаткой, которое было сделано после парада в честь Дня ВМФ.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Да, конечно же это смешнее пиджака в трусы.
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Какой забавный старичёк, лезет всюду где его не ждут, то под воду, то в Грузию, то мальчику под футболку, то в Украину. И самое противное - везде пакостит.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Очередное дно для шароварного тупого сброда) Уже всю Европу воротит от этих имбецилов в вышиванках.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Carpenter Oleg, прикинь, мои клиенты удаляют! Свобода слова по украински :)))
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