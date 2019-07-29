"Совсем плохо выглядит": в сети разгорелся ажиотаж из-за "пробившего дно" Путина

Глава России Владимир Путин рассмешил сеть внешним видом во время спуска на дно Финского залива в батискафе.

Снимок опубликовал в сети журналист-фанат Путина Дмитрий Смирнов, на что тут же отреагировали пользователи.

"Пробивает очередное дно", "Путин совсем плохо выглядит", "Смотрит, куда поместил Россию", "Дно - его среда обитания", "Мыльный пузырь", "Что за головастик?" "В поисках своего рейтинга", - смеются они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть разозлило фото с Путиным и фанаткой, которое было сделано после парада в честь Дня ВМФ.

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