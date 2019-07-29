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"Зовсім погано виглядає": в мережі розгорівся ажіотаж через Путіна, який "пробив дно"

8.7т Читати матеріал російською

Глава Росії Володимир Путін розсмішив мережу зовнішнім виглядом під час спуску на дно Фінської затоки в батискафі.

Знімок опублікував в мережі журналіст-фанат Путіна Дмитро Смирнов, на що тут же відреагували користувачі.

"Пробиває чергове дно", "Путін зовсім погано виглядає", "Дивиться, куди помістив Росію", "Дно - його середовище проживання", "Що за пуголовок?" "У пошуках свого рейтингу", - сміються вони.

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"Зовсім погано виглядає": в мережі розгорівся ажіотаж через Путіна, який "пробив дно"
"Зовсім погано виглядає": в мережі розгорівся ажіотаж через Путіна, який "пробив дно"
"Зовсім погано виглядає": в мережі розгорівся ажіотаж через Путіна, який "пробив дно"
"Зовсім погано виглядає": в мережі розгорівся ажіотаж через Путіна, який "пробив дно"
"Зовсім погано виглядає": в мережі розгорівся ажіотаж через Путіна, який "пробив дно"
"Зовсім погано виглядає": в мережі розгорівся ажіотаж через Путіна, який "пробив дно"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше мережу розлютило фото з Путіним і фанаткою, яка була зроблена після параду на честь Дня ВМФ.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Да, конечно же это смешнее пиджака в трусы.
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Кічук Сергій
Кічук Сергій
Какой забавный старичёк, лезет всюду где его не ждут, то под воду, то в Грузию, то мальчику под футболку, то в Украину. И самое противное - везде пакостит.
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Очередное дно для шароварного тупого сброда) Уже всю Европу воротит от этих имбецилов в вышиванках.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Carpenter Oleg, прикинь, мои клиенты удаляют! Свобода слова по украински :)))
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