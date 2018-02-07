"Слушать стыдно": российские пенсионеры сочинили песню о Путине

В сети высмеяли песню о президенте РФ Владимире Путине, сочиненную астраханскими пенсионерами.

Соответствующий видеролик опубликован в Twitter "Усы Пескова".

"Такие песни о Путине интернет, может быть, и не взорвут, а вот мозг сломают точно", - сказано в описании.

Новости Автор песни о Путине написал трек про Ломаченко

На видеозаписи несколько человек хором поют, что они "несмотря ни на что" будут вместе с президентом и "со всею Россией".

Такие песни о Путине интернет может быть и не взорвут, а вот мозг сломают точно pic.twitter.com/vqFFYYH2je — Усы Пескова (@Sandy_mustache) 6 февраля 2018 г.

По данным местных СМИ, автором песни является некая Татьяна Шишкина, а съемка была сделана на концерте в Астраханском музыкальном колледже в честь ее 60-летия.

В свою очередь комментаторы в сети сочли данное "творчество" унизительным. Одни заявили, что им "стыдно слушать" подобное, другие иронично заметили, что в песне про Путина не хватает всем известного припева.

Как сообщал "Обозреватель", ранее пропагандистский клип российских школьников о Путине ужаснул сеть.