Комплекс Путина: Медведев погорел на махинациях с ростом

Премьер-министра России Дмитрия Медведева поймали на уловках с ростом.

Инцидент произошел во время встречи с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает Алексей Голобуцкий в телеграм-канале.

На фото Медведев сравнялся ростом с Назарбаевым, однако по официальным данным россиянин намного ниже - 170 см против 163.

"Они уже и Медведева начали на высокие каблуки ставить? Иначе как еще он мог оказаться выше Назарбаева?" - удивился он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин повеселил сеть новым снимком, на котором он запечатлен с сербским лидером Александром Вучичем, рост которого составляет почти 2 метра.

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