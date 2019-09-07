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8 сентября • обновлено в 10:58
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Комплекс Путина: Медведев погорел на махинациях с ростом

7.2т Читать материал на украинском

Премьер-министра России Дмитрия Медведева поймали на уловках с ростом.

Инцидент произошел во время встречи с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, передает Алексей Голобуцкий в телеграм-канале.

На фото Медведев сравнялся ростом с Назарбаевым, однако по официальным данным россиянин намного ниже - 170 см против 163.

Комплекс Путина: Медведев погорел на махинациях с ростом
Новости
"Метр сорок пять": Путина поймали на уловке с ростом

"Они уже и Медведева начали на высокие каблуки ставить? Иначе как еще он мог оказаться выше Назарбаева?" - удивился он.

Комплекс Путина: Медведев погорел на махинациях с ростом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин повеселил сеть новым снимком, на котором он запечатлен с сербским лидером Александром Вучичем, рост которого составляет почти 2 метра.

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Персона
Дмитрий Медведев
Место
Россия
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Ничего вы не понимаете. Димон-iphone просто вырос в глазах независимой российской прессы ! А если серьёзно, то это привычка скакать перед боХом, нашла своё подтверждение.
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Юг Руси
Юг Руси
Уже даже и не удивляюсь Обоссовским высерам )))
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CARGO 100
CARGO 100
"Рост" - это у них наследственно-педерасейское ущербность." А у вашего Зени от кого наследственная ущербность?
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