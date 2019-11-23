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24 листопада • оновлено в 02:21
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Занадто малий: Путіна підловили на махінаціях з ростом

1.3т
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Президента Росії Володимира Путіна спіймали на хитрощах з ростом.

Інцидент стався на з'їзді партії "Єдина Росія", передає Олексій Голобуцький в телеграм-каналі.

Він зазначив, що "офіційний зріст" Путіна - 170 см, тоді як прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, який стоїть поруч з ним на фото, всього 163 см.

"Щось на з'їзд якогось занадто компактного Путіна підігнали", - пожартував він.

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Занадто малий: Путіна підловили на махінаціях з ростом
Занадто малий: Путіна підловили на махінаціях з ростом

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін повеселив мережу новим знімком, на якому він зображений з сербським лідером Олександром Вучичем, зріст якого становить майже 2 метри.

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Особи
Володимир Путін Дмитро Медведєв
Місце
Росія
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
У вас Зеля грудь бреет, хряк с гордым римским профилем - циррозный алкаш, Ющенко человек-прыщ, а вы до роста докопались
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1
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
Особенно впечатляет высокий рост и атлетическое телосложение зеленского...
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Озабоченный вукраинский "политолог" Голобуцкий продолжает измерять рост Путина.
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