Занадто малий: Путіна підловили на махінаціях з ростом

Президента Росії Володимира Путіна спіймали на хитрощах з ростом.

Інцидент стався на з'їзді партії "Єдина Росія", передає Олексій Голобуцький в телеграм-каналі.

Він зазначив, що "офіційний зріст" Путіна - 170 см, тоді як прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, який стоїть поруч з ним на фото, всього 163 см.

"Щось на з'їзд якогось занадто компактного Путіна підігнали", - пожартував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Путін повеселив мережу новим знімком, на якому він зображений з сербським лідером Олександром Вучичем, зріст якого становить майже 2 метри.

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