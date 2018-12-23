''Славко, попрыгай!'' Украинский ведущий жестко высмеял поведение ''президента'' Вакарчука

Комедийный украинский ведущий Майкл Щур (Роман Винтонив) высмеял позицию лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука касательно президентства.

Журналист обратил внимание на то, что Вакарчук до сих пор не подтвердил, однако и не опроверг свое участие в грядущих выборах главы Украины (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

В программе "#@)₴?$0 с Майклом Щуром" ранее в шутку заявили, что певец просто вынуждает своих фанатов подать кандидатуру.

В новом выпуске Майкл Щур сделал вывод, что "Вакарчук все же начал принуждать людей принуждать себя идти в президенты".

Скрин программы #@)₴?$0

"Я бы хотел, чтобы не я для вас стал вдохновляющим примером, а вы для меня стали. Делайте вещи, которые сделают так, что у меня не будет другого выбора", — ответил лидер "Океан Эльзы" на вопрос журналиста о политике.

"Как видим, Вакарчук снова провоцирует эскалацию путаницы относительно своего президентства. Ну или посмотрел один из наших сюжетов о себе и то, что должно было быть шуткой, воспринял вполне буквально", — сказал ведущий.

Он добавил, что хорошая новость состоит в том, что Вакарчук смотрит их программу, а плохая в том, что Вакарчук их слушает.

"Славко, попрыгай!" — пошутил Майкл Щур.

Святослав Вакарчук LIGA.net

Как писал ранее OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук вызвал ажиотаж заявлением о том, что готов принести в жертву творчество ради того, чтобы изменить нашу страну. Он также высказал свое мнение о том, как Украине переродиться.

Отметим, музыканта называют одним из самых популярных кандидатов на место президента Украины. Сам же певец избегает прямых ответов на вопросы о своих политическим амбициях.